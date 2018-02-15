Юнкер о бюджете ЕС: каждая из стран сможет получить желаемое

Как отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, составление бюджета это не чисто бухгалтерия, но выражение приоритетов и амбиций. Бюджет переводит будущее сообщества на язык цифр.

Страны-члены должны будут в поддержку своих амбиций вложить соответствующую сумму денег, отметил Юнкер, добавив, что уверен в позитивном исходе составления бюджета и что каждая страна получит желаемое.