четверг, 15 февраля 2018 г.
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Юнкер о бюджете ЕС: каждая из стран сможет получить желаемое

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Премьер-министр Юри Ратас и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ФОТО: JOHN THYS/AFP

Еврокомиссия накануне представила различные варианты: того, каким может быть новый актуальный долгосрочный бюджет ЕС, который поспособствовал бы достижению целей союза и после 2020 года, сообщает Rus.err.ee.

Как отметил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, составление бюджета это не чисто бухгалтерия, но выражение приоритетов и амбиций. Бюджет переводит будущее сообщества на язык цифр. 

Страны-члены должны будут в поддержку своих амбиций вложить соответствующую сумму денег, отметил Юнкер, добавив, что уверен в позитивном исходе составления бюджета и что каждая страна получит желаемое.

На встрече 23 февраля главы стран ЕС обсудят, как установленные для союза приоритеты получили бы достаточное финансирование, чтобы их можно было воплотить в жизнь. 

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