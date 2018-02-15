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  • Американские сенаторы хотят знать, нанимал ли Дерипаска экс-шпиона, составившего досье на Трампа

Американские сенаторы хотят знать, нанимал ли Дерипаска экс-шпиона, составившего досье на Трампа

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ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Известный российский олигарх оказался вовлечен в скандал вокруг досье на Трампа после того, как его адвокатам официально задали вопрос, работал ли он с бывшим британским шпионом, стоящим за утверждениями из этого досье, пишет The Telegraph.

Сенатор-республиканец Чарльз Грассли, возглавляющий юридический комитет Сената США, в письме лондонским адвокатам Олега Дерипаски потребовал ответа на вопрос, нанимал ли тот когда-либо Кристофера Стила, пишет Inopressa. Обращение было сделано "после утечки смс-сообщений, показавших, что после выборов в США связанный с Дерипаской лоббист предлагал одному конгрессмену устроить разговор со Стилом", отмечается в статье.

В письме адвокату Полу Хаузеру от 9 февраля Грассли писал: "Вы когда-нибудь нанимали или иным образом сотрудничали с Кристофером Стилом? Если да, то когда и каков был характер договоренности? Действительно ли Стил при вашем посредничестве работает или работал в интересах Дерипаски либо связанного с ним бизнеса? Если да, то когда имела место такая работа? В остальном известно ли вам о каких-либо деловых или финансовых отношениях между Стилом и российскими правительственными чиновниками, российскими олигархами или российским бизнесом?"

"Отношения между Стилом и Дерипаской также были затронуты в понедельник, когда главы спецслужб предстали перед сенатским комитетом по разведке", - информируют журналисты.

Как передает The Telegraph, сенатор-республиканец Том Коттон, сославшись на письмо, спросил: "Вам известно, работал ли Кристофер Стил на Олега Дерипаску?" - Директор ФБР Кристофер Рэй сказал: "Это не тот вопрос, на который я могу ответить". На уточнение, нельзя ли обсудить это в "секретной обстановке", Рэй ответил: "Возможно, так мы могли бы рассказать больше".

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