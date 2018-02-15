четверг, 15 февраля 2018 г.
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Мэр города Валка: Эстония скрывает истинный ущерб от алкотуризма

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

По словам мэра города Валка Вент Арманд Крауклиса, алкотуристы приезжающие в Латвию из Эстонии и Финляндии, покупают не только пиво и водку, но и топливо, сообщает Rus.err.ee.

"На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит и НДС, заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро", - заявил мэр, комментируя сообщение о том, что алкотуризм в Латвию нанес бюджету Эстонии ущерб в размере 30 млн евро.

По оценке Налогово-таможенного департамента, из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.

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