Мэр города Валка: Эстония скрывает истинный ущерб от алкотуризма

"На самом деле эта цифра намного больше. Они просто не хотят этого признавать. Возможно, по акцизу ущерб и составляет 30 млн, но нужно считать и то, что каждый эстонец или финн, приезжая к нам, платит и НДС, заливает в бак горючее. Это минимум 100 млн евро", - заявил мэр, комментируя сообщение о том, что алкотуризм в Латвию нанес бюджету Эстонии ущерб в размере 30 млн евро.