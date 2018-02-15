Неподалеку от порта Муналайд продолжаются поиски пропавшего мужчины

По словам исполнительного директора фонда Kadunud Ааре Рюйтеля, поиски продолжались до часу ночи, но не дали результатов. В среду утром добровольцы возобновили поиски. Рюйтель сказал, что поиски прекратятся, когда жертву найдут, или в том случае, если государство придет на помощь. Рюйтель выразил мнение, что в подобных случаях помогать потерявшим близкого человека людям должно государство, а не добровольцы.

Во вторник Рюйтель сказал, что во время несчастного случая разыскиваемый находился в задней части микроавтобуса, где также были мужчина и женщина, которым удалось спастись. Днем позже водолазы, выполнявшие работы на месте происшествия, подтвердили, что в машине больше никого не было. Информация о том, как четвертому мужчине удалось выбраться из машины, противоречива. По словам Рюйтеля, она не нашла подтверждения.

Во вторник участвующий в поисках водолаз отметил, что тело, очевидно, находится на дне. Какие условия на морском дне в месте, где затонул микроавтобус, он не смог уточнить.