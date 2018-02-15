Неподалеку от порта Муналайд продолжаются поиски пропавшего мужчины

Добровольцы во вторник начали поиски четвертого погибшего в микроавтобусе, который на прошлой неделе провалился под лед неподалеку от порта Муналайд, пишет Pärnu Postimees.
По словам исполнительного директора фонда Kadunud Ааре Рюйтеля, поиски продолжались до часу ночи, но не дали результатов. В среду утром добровольцы возобновили поиски. Рюйтель сказал, что поиски прекратятся, когда жертву найдут, или в том случае, если государство придет на помощь. Рюйтель выразил мнение, что в подобных случаях помогать потерявшим близкого человека людям должно государство, а не добровольцы.
Во вторник Рюйтель сказал, что во время несчастного случая разыскиваемый находился в задней части микроавтобуса, где также были мужчина и женщина, которым удалось спастись. Днем позже водолазы, выполнявшие работы на месте происшествия, подтвердили, что в машине больше никого не было. Информация о том, как четвертому мужчине удалось выбраться из машины, противоречива. По словам Рюйтеля, она не нашла подтверждения.
Во вторник участвующий в поисках водолаз отметил, что тело, очевидно, находится на дне. Какие условия на морском дне в месте, где затонул микроавтобус, он не смог уточнить.
Добровольцы из поисковой группы Operog с помощью гидролокатора ищут пропавшего на прошлой неделе в море вблизи Муналайда мужчину по просьбе его близких.