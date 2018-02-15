Крупное эстонское предприятие сделает для своих сотрудников 23 февраля выходным днем
15 февраля 2018 г., 10:17
Компания Telia Eesti решила в честь 100-летия Эстонской Республики сделать 23 февраля для своих сотрудников выходным днем.
По словам директора по персоналу Telia Eesti Яаники Куусик, поскольку речь идет о большой и значимой дате, предприятие решило подготовить для своих сотрудников подарок.
«Поскольку 24 февраля это суббота, которую многие люди в любом случае проводят в кругу семьи, хотим дать сотрудникам дополнительный выходной день, чтобы они могли уже в пятницу подготовиться к празднованию дня рождения Эстонии», - сказала Куусик.
В представительствах Telia 23 февраля будет сокращенный рабочий день.