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  • Крупное эстонское предприятие сделает для своих сотрудников 23 февраля выходным днем

Крупное эстонское предприятие сделает для своих сотрудников 23 февраля выходным днем

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Новый офис Telia.

ФОТО: Liis Treimann

Компания Telia Eesti решила в честь 100-летия Эстонской Республики сделать 23 февраля для своих сотрудников выходным днем.

По словам директора по персоналу Telia Eesti Яаники Куусик, поскольку речь идет о большой и значимой дате, предприятие решило подготовить для своих сотрудников подарок.

«Поскольку 24 февраля это суббота, которую многие люди в любом случае проводят в кругу семьи, хотим дать сотрудникам дополнительный выходной день, чтобы они могли уже в пятницу подготовиться к празднованию дня рождения Эстонии», - сказала Куусик.

В представительствах Telia 23 февраля будет сокращенный рабочий день.

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