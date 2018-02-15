Крупное эстонское предприятие сделает для своих сотрудников 23 февраля выходным днем

По словам директора по персоналу Telia Eesti Яаники Куусик, поскольку речь идет о большой и значимой дате, предприятие решило подготовить для своих сотрудников подарок.

«Поскольку 24 февраля это суббота, которую многие люди в любом случае проводят в кругу семьи, хотим дать сотрудникам дополнительный выходной день, чтобы они могли уже в пятницу подготовиться к празднованию дня рождения Эстонии», - сказала Куусик.