Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 143 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 500 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная со 143 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 433 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 375 евро.

Туда-обратно из Стокгольма в Таиланд начиная с 345 евро.