Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 143 евро
15 февраля 2018 г., 10:18
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 500 евро.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная со 143 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 433 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 375 евро.
Туда-обратно из Стокгольма в Таиланд начиная с 345 евро.
Туда-обратно из Лондона на Галапагосские острова начиная с 607 евро.
Туда-обратно из Осло в Куала-Лумпур начиная с 363 евро.