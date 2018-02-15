четверг, 15 февраля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: на Кипр всего за 143 евро

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Никосия — столица Республики Кипр.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 500 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная со 143 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 433 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 375 евро.

Туда-обратно из Стокгольма в Таиланд начиная с 345 евро.

Туда-обратно из Лондона на Галапагосские острова начиная с 607 евро.

Туда-обратно из Осло в Куала-Лумпур начиная с 363 евро.

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