четверг, 15 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Еврокомиссия указала на нарушение соцсетями правил ЕС

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: THOMAS WHITE/REUTERS/Scanpix

Facebook и Twitter недостаточным образом выполняют правила ЕС о защите пользователей, считают в Брюсселе. В четверг, 15 февраля, Еврокомиссия опубликует документ, из которого следует, что руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза. Часть этого документа имеется в распоряжении агентства dpa.

Европейское ведомство указывает, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом, пишет DW.com. Кроме того, по его данным, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент. Как отмечается далее в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.

Ряд требований выполнены

Далее в документе перечисляются изменения, которые предприняло руководство базирующихся в США соцсетей по требованию Брюсселя начиная с 2017 года. В частности, в марте прошлого года власти ЕС потребовали от ряда компаний удалить из общих условий недопустимые пункты.

В частности, европейские пользователи должны были получить право обращаться в суд на соцсети в своих странах. Кроме того, согласно европейскому законодательству, необходимо соответствующим образом помечать рекламу и спонсированные материалы. Эти требования всеми компаниями были выполнены, указала Еврокомиссия.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ