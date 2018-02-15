Еврокомиссия указала на нарушение соцсетями правил ЕС

Европейское ведомство указывает, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом, пишет DW.com. Кроме того, по его данным, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент. Как отмечается далее в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.

Ряд требований выполнены

Далее в документе перечисляются изменения, которые предприняло руководство базирующихся в США соцсетей по требованию Брюсселя начиная с 2017 года. В частности, в марте прошлого года власти ЕС потребовали от ряда компаний удалить из общих условий недопустимые пункты.