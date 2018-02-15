Ученики школы, в которой Николас Круз расстрелял 17 человек, предсказывали, что он устроит кровавую бойню

В момент задержания Круз был уже безоружен. Его полуавтоматическая винтовка AR-15 и большое количество обойм к ней полиция обнаружила в здании. Шериф подтвердил задержание подозреваемого, который ранее был исключен из этой школы из-за проблем с дисциплиной, передает Newsru.com.

This photo of the suspect was just provided to me by a member of law enforcement. Cruz is wearing his ROTC shirt. #Parkland #NicolasCruz pic.twitter.com/A0WeEhCfaP — Josh Cohen - ESPN West Palm (@JoshCohenRadio) February 15, 2018

Сразу после задержания Круза полиция начала изучать его социальные сети и, как сообщил шериф, увидела там много того, что вызвало озабоченность. Знакомые стрелка также сообщают, что были поводы заподозрить неладное. "Он все время был подавлен, говорил об оружии и часто пытался скрыть лицо", - вспоминает один из знакомых преступника.

Ученики предполагали, что может сделать Круз

Глава округа Бровард Бим Фер в интервью CNN сообщил, что у подозреваемого в совершении атаки были психические проблемы, он некоторое время наблюдался у психиатра, но потом прекратил лечение.

Некоторые в школе вспоминают, что у Круза были проблемы с другими воспитанниками и он переживал, что не получал помощи от руководства школы. Один ученик рассказал, что воспитанники учебного заведения шутили, что если кто-то и расстреляет школу когда-нибудь, это будет именно Николас Круз, передает РИА "Новости".

Как рассказал в эфире CNN ученик 12-го класса Брэндон Минофф, Круз был тихим и стеснительным одиночкой, любил оружие. "Он был исключен в прошлом году за владение оружием (на территории школы)", - сообщил он.

Телеканал FoxNews также передает, что ученики школы в Паркленде имели опасения, что Круз совершит нападение на учебное заведение и когда-нибудь устроит кровавую бойню.

Телеканал отмечает, что в учетной записи в Instagram, которая принадлежит стрелку, размещены снимки огнестрельного и холодного оружия.

Один из учеников школы утверждал, что все вокруг предсказывали скорую расправу и говорили, что это сделает именно Круз. Другой школьник назвал виновника трагедии одиночкой и неадекватным, третий констатировал, что Круз прекрасно знал план здания школы и то, что в случае пожарной тревоги все побегут к оговоренному месту сбора - на третий этаж.