Карта: из-за ремонта улицы Тонди изменится организация движения

Общественный транспорт будет направлен в объезд по улицам Котка, Тедре, Нымме теэ и Линну-теэ, для других транспортных средств объезд будет организован через улицы Котка, Нымме теэ и Линну-теэ.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что работы осуществляются для реконструкции проезжей части, а также создания безопасных условий передвижения для пешеходов и велосипедистов.

На реконструируемом участке будет создана дорога с двусторонним движением с шириной полос в три метра и полосами для левого поворота. Также с обеих сторон улицы будут расположены пешеходно-велосипедные дорожки шириной 3 - 3,5 метра Кроме того, по заказу «AS Tallinna Vesi» будут реконструированы подземные водопроводные и канализационные трассы.

Протяженность участка – 570 м, проектная документация составлена «T-Model OÜ». Строительные работы осуществляет «Lemminkäinen Eesti AS», их стоимость в соответствии с договором составит около 1,5 миллионов евро.