Кровавые бойни в школе Флориды, клубе Орландо, кинотеатре Авроры и школе «Сэнди Хук» объединяет одна деталь

19-летний Николас Круз, который открыл стрельбу в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас", из которой ранее был исключен за нарушения дисциплины, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 калибра 5,56, которая находится на вооружении американской полиции и продается в качестве гражданского оружия, предназначенного для самообороны и охоты, передает Newsru.
Круз при себе имел значительный боезапас патронов и успел убить 17 человек в школе города Паркленд. Именно такую же винтовку использовали массовые убийцы, устраивая кровавые бойни в ночном клубе в Орландо, в кинотеатре города Авроры, в церкви в Техасе, в школе "Сэнди Хук".
Как сообщает CNN, преступник купил винтовку в прошлом году. Круз благополучно прошел проверку, которая проводится в США при покупке частным лицом огнестрельного оружия.
Перед нападением он надел противогаз, так как принес с собой в школу дымовые шашки. Стрелявший нарочно включил сирену пожарной тревоги, чтобы спровоцировать панику и добиться большего числа жертв. Дети стали выбегать из классных комнат в коридор, где и началась бойня.
Круз в данный момент задержан, полиция проводит обыск у него дома, а также еще по одному адресу. Подозреваемый должен сегодня же предстать перед судом округа Броуард штата Флорида.
По данным телекомпании CNN, отец Круза умер от тяжелого заболевания 12 лет назад, а приемная мать - от воспаления легких в прошлом году.
Жертвами стрельбы стали 17 человек. В трех больницах округа остаются 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Изначально в медучреждения поступили 17 человек: девять (включая стрелка) - в больницу Помпано-Бич, семеро - в общую больницу округа Броуард и один - в больницу Корал-Спрингс.
Штурмовая винтовка AR-15
Полуавтоматическая винтовка американского производства AR-15 является потомком знаменитой винтовки M-16. В отличие от своего старшего собрата в AR-15 используется более мелкий калибр патронов - 5,56 (45 мм) вместо 7,62.
Штурмовая винтовка AR-15, первая модификация которой впервые была выпущена аж в 1958 году и успела повоевать во Вьетнаме, способна пробить стандартную армейскую каску. Но этот полуавтомат выпускает по одной пуле при каждом нажатии курка.
В США эта винтовка является штатным оружием полиции. Также это наиболее распространенный вариант оружия, разрешенный к продаже населению. В соответствии с федеральным законом, купить винтовку AR-15, можно по достижении 18 лет.
По данным на 2016 год, на руках у американских граждан на данный момент находится до 10 миллионов винтовок АR-15, а всего на руках у населения до 300 миллионов единиц оружия. В общественной организации владельцев оружия "Национальная стрелковая ассоциация США" даже в шутку расшифровывают название AR-15 как "американская народная винтовка".
Очередное кровопролитие в школе вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю за оборотом оружия в США, к которому безуспешно взывал предшественник Трампа демократ Барак Обама.
Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа была "защита второй поправки конституции" - права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.
"Послужной список" AR-15: клуб в Орландо, кинотеатр в Авроре, церковь в Техасе, школа "Сэнди Хук"...
Именно такой же винтовкой AR-15 был вооружен напавший на гей-клуб в Орландо (штат Флорида) 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана, женатый на уроженке Узбекистана. 12 июня 2016 года в ночном клубе Pulse для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации он расстрелял десятки посетителей - 50 человек были убиты, около 60 получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка.
Как выяснилось, Мартин требовал от США прекратить авиаудары по Сирии и Ираку, угрожая в противном случае отомстить американцам. Когда нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка, при нем нашли винтовку AR-15. Матин купил ее легально, также как и Николас Круз, успешно пройдя проверку, хотя ФБР ранее подозревала его в связях с исламистами.
В том же 2012 году из такого же оружия 24-летний Джеймс Холмс расстрелял посетителей кинотеатра в городе Авроре (штат Колорадо) во время премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (последней части трилогии режиссера Кристофера Нолана о Бэтмене). Тогда погибли 12 человек. Холмс в форме штурмового подразделения SWAT, в бронежилете и противогазе бросил сначала в зрителей дымовую шашку, а затем открыл по ним беспорядочный огонь из самозарядной винтовки AR-15, а затем из ружья Remington 870 (12-го калибра) и пистолета Glock 22.
На суде защита Холмса заявляла о том, что он психически нездоров, но экспертиза это не подтвердила. Ему были предъявлены обвинения по 166 пунктам, среди которых убийство и покушение на убийство. Прокурор требовал для него смертной казни, но присяжные не пришли к единому мнению. В результате судья назначил Холмсу пожизненное заключение (12 пожизненных заключений) без права на условно-досрочное освобождение.
В декабре 2015 года семейная пара пакистанского происхождения Сайед Ризван Фарук и Ташфин Малик выбрали две полуавтоматических винтовки AR-15 и два пистолета для нападения на здание центра для людей с ограниченным возможностями в Сан-Бернардино. Нападение произошло накануне Международного дня инвалидов. Расстреляв посетителей, нападавшие скрылись на внедорожнике. В результате нападения погибли 14 человек. Полицейские по наводке вышли на след подозреваемых, который привел их к дому в местечке Редлендс. Двое подозреваемых были убиты во внедорожнике в ходе перестрелки с полицейскими.
В мае 2016 года 50-летний мужчина, вооруженный пистолетом и винтовкой модели AR-15, открыл стрельбу на станции автосервиса в городе Хьюстоне, штат Техас: один человек погиб и пятеро получили ранения.
В ноябре 2017 года бывший военнослужащий Девин Патрик Келли устроил стрельбу из AR-15 в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс. В результате бойни погибли 26 человек, около 20 пострадали.
А самое массовое убийство с использованием винтовки AR-15 произошло в декабре 2012 года в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун (штат Коннектикут). Тогда 20-летний Адам Лэнза, страдавший легкой формой аутизма, вооружившись винтовкой Bushmaster AR-15 и двумя пистолетами Glock и Sig Sauer, расстрелял 28 детей и взрослых. Он стрелял в людей с близкого расстояния - практически в упор - и добивал раненых. К приезду спецназа и спасательных служб преступник покончил с собой, выстрелив себе в голову.
После массового убийства в школе Сэнди-Хук родственники погибших подали в суд на компанию-производителя оружия Remington Arms Co за халатность, заявив, что таких винтовок вообще не должно быть в свободной продаже.
По словам американских журналистов, купить такую винтовку в магазине можно даже быстрее, чем продукты в супермаркете.
В последние годы AR-15 стала "символом" спора о праве на владение оружием. Сторонники запрета окрестили ее "оружием войны", так как цель ее создания - убить как можно больше людей за как можно меньший промежуток времени.