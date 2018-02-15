Кровавые бойни в школе Флориды, клубе Орландо, кинотеатре Авроры и школе «Сэнди Хук» объединяет одна деталь

Именно такой же винтовкой AR-15 был вооружен напавший на гей-клуб в Орландо (штат Флорида) 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана, женатый на уроженке Узбекистана. 12 июня 2016 года в ночном клубе Pulse для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации он расстрелял десятки посетителей - 50 человек были убиты, около 60 получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка.

Как выяснилось, Мартин требовал от США прекратить авиаудары по Сирии и Ираку, угрожая в противном случае отомстить американцам. Когда нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка, при нем нашли винтовку AR-15. Матин купил ее легально, также как и Николас Круз, успешно пройдя проверку, хотя ФБР ранее подозревала его в связях с исламистами.

В том же 2012 году из такого же оружия 24-летний Джеймс Холмс расстрелял посетителей кинотеатра в городе Авроре (штат Колорадо) во время премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (последней части трилогии режиссера Кристофера Нолана о Бэтмене). Тогда погибли 12 человек. Холмс в форме штурмового подразделения SWAT, в бронежилете и противогазе бросил сначала в зрителей дымовую шашку, а затем открыл по ним беспорядочный огонь из самозарядной винтовки AR-15, а затем из ружья Remington 870 (12-го калибра) и пистолета Glock 22.

На суде защита Холмса заявляла о том, что он психически нездоров, но экспертиза это не подтвердила. Ему были предъявлены обвинения по 166 пунктам, среди которых убийство и покушение на убийство. Прокурор требовал для него смертной казни, но присяжные не пришли к единому мнению. В результате судья назначил Холмсу пожизненное заключение (12 пожизненных заключений) без права на условно-досрочное освобождение.

В декабре 2015 года семейная пара пакистанского происхождения Сайед Ризван Фарук и Ташфин Малик выбрали две полуавтоматических винтовки AR-15 и два пистолета для нападения на здание центра для людей с ограниченным возможностями в Сан-Бернардино. Нападение произошло накануне Международного дня инвалидов. Расстреляв посетителей, нападавшие скрылись на внедорожнике. В результате нападения погибли 14 человек. Полицейские по наводке вышли на след подозреваемых, который привел их к дому в местечке Редлендс. Двое подозреваемых были убиты во внедорожнике в ходе перестрелки с полицейскими.

В мае 2016 года 50-летний мужчина, вооруженный пистолетом и винтовкой модели AR-15, открыл стрельбу на станции автосервиса в городе Хьюстоне, штат Техас: один человек погиб и пятеро получили ранения.

В ноябре 2017 года бывший военнослужащий Девин Патрик Келли устроил стрельбу из AR-15 в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс. В результате бойни погибли 26 человек, около 20 пострадали.

А самое массовое убийство с использованием винтовки AR-15 произошло в декабре 2012 года в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун (штат Коннектикут). Тогда 20-летний Адам Лэнза, страдавший легкой формой аутизма, вооружившись винтовкой Bushmaster AR-15 и двумя пистолетами Glock и Sig Sauer, расстрелял 28 детей и взрослых. Он стрелял в людей с близкого расстояния - практически в упор - и добивал раненых. К приезду спецназа и спасательных служб преступник покончил с собой, выстрелив себе в голову.

После массового убийства в школе Сэнди-Хук родственники погибших подали в суд на компанию-производителя оружия Remington Arms Co за халатность, заявив, что таких винтовок вообще не должно быть в свободной продаже.

По словам американских журналистов, купить такую винтовку в магазине можно даже быстрее, чем продукты в супермаркете.