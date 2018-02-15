Праздник 8-го марта привлечет в Эстонию рекордное количество туристов из России

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, российские туристы всегда активно путешествовали на неделе празднования 8-го марта, но в этом году их число превысило все прогнозы автобусной компании. "Уже сейчас на период празднования Международного женского дня билеты на многие рейсы Петербург-Таллинн-Петербург полностью распроданы. Чтобы перевезти всех желающих мы добавили на неделю празднования 8-го марта шесть дополнительных рейсов в обоих направлениях”, - сказал Трейер.

“Все больше жителей Петербурга предпочитают отмечать праздники в Эстонии - наши пассажиры отмечают, что в пользу Эстонии говорят меньший языковой барьер, быстрое и беспроблемное прохождение границы, высокий уровень обслуживания, а также то, что уровень цен стал более приемлемым для жителей России в связи со стабилизацией курса рубля. Также на популярность Эстонии в качестве туристического направления влияет быстрое и качественное автобусное сообщение", - сказал Трейер.

Интерес к Эстонии среди туристов из России в этом году стремительно растёт. В январе этого года Эстонию посетило на треть больше туристов из России по сравнению с январем прошлого года. Общее количество пассажиров на маршрутах Lux Express Петербург - Таллинн и Петербург - Йыхви за январь составило более 20 000 человек.