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Праздник 8-го марта привлечет в Эстонию рекордное количество туристов из России

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Автобус Lux Express.

ФОТО: Laura Oks

В начале марта Эстонию посетит рекордное число туристов из России, которые приедут отмечать Международный женский день 8-го марта. В связи с резким ростом спроса, автобусная компания Lux Express добавила на маршруты связанные с Петербургом дополнительные отправления.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, российские туристы всегда активно путешествовали на неделе празднования 8-го марта, но в этом году их число превысило все прогнозы автобусной компании. "Уже сейчас на период празднования Международного женского дня билеты на многие рейсы Петербург-Таллинн-Петербург полностью распроданы. Чтобы перевезти всех желающих мы добавили на неделю празднования 8-го марта шесть дополнительных рейсов в обоих направлениях”, - сказал Трейер.

“Все больше жителей Петербурга предпочитают отмечать праздники в Эстонии - наши пассажиры отмечают, что в пользу Эстонии говорят меньший языковой барьер, быстрое и беспроблемное прохождение границы, высокий уровень обслуживания, а также то, что уровень цен стал более приемлемым для жителей России в связи со стабилизацией курса рубля. Также на популярность Эстонии в качестве туристического направления влияет быстрое и качественное автобусное сообщение", - сказал Трейер.

Интерес к Эстонии среди туристов из России в этом году стремительно растёт. В январе этого года Эстонию посетило на треть больше туристов из России по сравнению с январем прошлого года. Общее количество пассажиров на маршрутах Lux Express Петербург - Таллинн и Петербург - Йыхви за январь составило более 20 000 человек.

Дополнительные отправления из Санкт-Петербурга в Таллинн добавлены на 8 марта в 6.45, 8.15 и 10.30, а из Таллинна в Санкт-Петербург дополнительные автобусы выйдут 11 марта в 11.35, 14.30 и 15.45.

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