Массовое убийство в школе города Паркленд вошло в список самых кровавых преступлений США

2012 год: начальная школа "Сэнди Хук" - 20 погибших детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых

14 декабря 2012 года в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун (штат Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза, страдавший легкой формой аутизма, вооружившись винтовкой Bushmaster AR-15 и двумя пистолетами Glock и Sig Sauer, открыл стрельбу. В результате погибли 20 детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых. Перед тем как отправиться в школу, он застрелил свою мать - 52-летнюю Нэнси Ланцу, четыре раза выстрелив ей в голову. Затем на ее же машине убийца поехал в начальную школу, выстрелом разбил окно и, попав внутрь, открыл огонь. Он стрелял в людей с близкого расстояния - практически в упор - и добивал раненых. К приезду спецназа и спасательных служб преступник покончил с собой, выстрелив себе в голову.

2007 год: Вирджинский политехнический институт - 33 погибших, 29 раненых

16 апреля 2007 года в Вирджинском политехническом институте (город Блэксбург, Вирджиния, США) страдавший шизофренией 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сын Хи открыл огонь из пистолетов в общежитии и учебном корпусе, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибли 33 человека, еще 29 были ранены. В промежутке между убийствами преступник отправил в адрес телевизионной службы NBC News открытое письмо и видеоманифест, в которых сравнивал себя с Иисусом Христом. Полиция установила, что бойне в университете США предшествовала ссора преступника с подругой. После этого он ворвался на занятия по немецкому языку в аудиторию инженерного факультета и выстрелил в голову профессору, а затем начал стрелять по студентам. Делал это он молча. Эта бойня в Вирджинии произошла в канун восьмой годовщины стрельбы в школе "Колумбайн".

1999 год: школа "Колумбайн" - 13 погибших, 24 раненых

Кровавая бойня в средней школе "Колумбайн" в городке Литлтон, штат Колорадо, произошедшая 20 апреля 1999 года, стала одной из самых страшных в учебных заведениях в истории США. Тогда двое юношей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу "Колумбайн" с оружием в руках. За 4,5 часа юные террористы убили 12 учеников и одного учителя и ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой. Расследованием этого преступления занимались 80 следователей, собравшие 10 тысяч вещественных доказательств и допросившие 1400 свидетелей. Оба мальчика были из обеспеченных, стабильных, приличных семей из среднего класса, но в школе были "изгоями": в спорте не блистали, обаянием не отличались, любовью одноклассников не пользовались. Носили длинные черные плащи. Играли в кровавые компьютерные игры. Слушали какофонические композиции рок-групп, воспевающих ненависть. Они были помешаны на нацистах - и их преступление было приурочено к дню рождения Гитлера.

1991 год: ресторан Luby's в городе Киллин - 23 погибших, 27 раненых