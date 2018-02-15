Массовое убийство в школе города Паркленд вошло в список самых кровавых преступлений США

Массовое убийство в школе "Марджори Стоунман Дуглас" в городе Паркленд, которое устроил 19-летний Николас Круз, исключенный ранее из этой школы из-за проблем с дисциплиной, вошло в список самых кровавых преступлений США последнего времени, сообщает Newsru.com.
2017 год: баптистская церковь в Сазерленд-Спрингс - 25 погибших, около 20 раненых
В результате стрельбы 5 ноября 2017 года в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио в Техасе 25 человек погибли, около 20 были ранены. Стрельбу по прихожанам из полуавтоматической винтовки AR-15 открыл 26-летний Девин Келли, ранее служивший в ВВС США. Но в 2012 году военный трибунал осудил его за нападение на собственных жену и ребенка, и Келли в течение года пробыл под арестом. В 2014 году он был уволен из ВВС по дисциплинарным причинам. В то утро мужчина вошел в церковь во время воскресной службы и открыл стрельбу. Затем он попытался скрыться с места преступления на машине, но огонь по нему открыли двое горожан, имевших при себе оружие. В результате автомобиль Келли потерял управление и съехал с дороги. После этого Келли покончил с собой.
2016 год: ночной клуб в Орландо - 49 погибших, 58 раненых
12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана, женатый на уроженке Узбекистана, открыл огонь в ночном клубе для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации Pulse. В результате погибли 50 посетителей и сотрудников заведения, еще 58 человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка. Ответственность за теракт в Орландо взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*. Как выяснилось, Мартин требовал от США прекратить авиаудары по Сирии и Ираку, угрожая в противном случае отомстить американцам. На тот момент бойня в Орландо была самым массовым расстрелом в истории США, а также самым кровавым терактом со времен атак 11 сентября 2001 года.
2012 год: премьера фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" - 12 убитых, 60 раненых
20 июня 2012 года в городе Аврора американского штата Колорадо во время премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (последней части трилогии режиссера Кристофера Нолана о Бэтмене) 24-летний местный житель Джеймс Холмс в форме штурмового подразделения SWAT, в бронежилете и противогазе бросил в зрителей дымовую шашку, а затем открыл по ним беспорядочный огонь из самозарядной винтовки AR-15, а затем ружья Remington 870 (12-го калибра) и пистолета Glock 22. Как и в случае на Дубровке, в реальность происходящего зрители поверили не сразу, многие решили, что это часть представления на премьере. В результате нападения 14 человек погибли, около 60 получили ранения. Полиция прибыла на место нападения через 90 секунд после первого звонка и сразу же задержала стрелка. На суде защита Холмса заявляла о том, что он психически нездоров, но экспертиза это не подтвердила. Ему были предъявлены обвинения по 166 пунктам, среди которых убийство и покушение на убийство. Прокурор требовал для него смертной казни, но присяжные не пришли к единому мнению. В результате судья назначил Холмсу пожизненное заключение (12 пожизненных заключений) без права на условно-досрочное освобождение.
2012 год: начальная школа "Сэнди Хук" - 20 погибших детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых
14 декабря 2012 года в начальной школе "Сэнди Хук" в городе Ньютаун (штат Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза, страдавший легкой формой аутизма, вооружившись винтовкой Bushmaster AR-15 и двумя пистолетами Glock и Sig Sauer, открыл стрельбу. В результате погибли 20 детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых. Перед тем как отправиться в школу, он застрелил свою мать - 52-летнюю Нэнси Ланцу, четыре раза выстрелив ей в голову. Затем на ее же машине убийца поехал в начальную школу, выстрелом разбил окно и, попав внутрь, открыл огонь. Он стрелял в людей с близкого расстояния - практически в упор - и добивал раненых. К приезду спецназа и спасательных служб преступник покончил с собой, выстрелив себе в голову.
2007 год: Вирджинский политехнический институт - 33 погибших, 29 раненых
16 апреля 2007 года в Вирджинском политехническом институте (город Блэксбург, Вирджиния, США) страдавший шизофренией 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сын Хи открыл огонь из пистолетов в общежитии и учебном корпусе, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибли 33 человека, еще 29 были ранены. В промежутке между убийствами преступник отправил в адрес телевизионной службы NBC News открытое письмо и видеоманифест, в которых сравнивал себя с Иисусом Христом. Полиция установила, что бойне в университете США предшествовала ссора преступника с подругой. После этого он ворвался на занятия по немецкому языку в аудиторию инженерного факультета и выстрелил в голову профессору, а затем начал стрелять по студентам. Делал это он молча. Эта бойня в Вирджинии произошла в канун восьмой годовщины стрельбы в школе "Колумбайн".
1999 год: школа "Колумбайн" - 13 погибших, 24 раненых
Кровавая бойня в средней школе "Колумбайн" в городке Литлтон, штат Колорадо, произошедшая 20 апреля 1999 года, стала одной из самых страшных в учебных заведениях в истории США. Тогда двое юношей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу "Колумбайн" с оружием в руках. За 4,5 часа юные террористы убили 12 учеников и одного учителя и ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой. Расследованием этого преступления занимались 80 следователей, собравшие 10 тысяч вещественных доказательств и допросившие 1400 свидетелей. Оба мальчика были из обеспеченных, стабильных, приличных семей из среднего класса, но в школе были "изгоями": в спорте не блистали, обаянием не отличались, любовью одноклассников не пользовались. Носили длинные черные плащи. Играли в кровавые компьютерные игры. Слушали какофонические композиции рок-групп, воспевающих ненависть. Они были помешаны на нацистах - и их преступление было приурочено к дню рождения Гитлера.
1991 год: ресторан Luby's в городе Киллин - 23 погибших, 27 раненых
16 октября 1991 года 35-летний безработный торговый моряк Джордж Хеннард на своем автомобиле-пикапе врезался в витрину ресторана Luby's в городе Киллин (штат Техас). Выбравшись из машины, он закричал: "Все женщины Киллина и Белтона - гадюки! Вот что вы сделали со мной и моей семьей! Вот что сделал со мной округ Белл... Пришел день расплаты!". Затем он вытащил пистолеты Glock 17 и Ruger P89 и открыл огонь по посетителям заведения и его сотрудникам. В ресторане на тот момент находилось 140 человек. В результате погибли 23 человека (из них 14 женщин), еще 27 человек были ранены. В ходе перестрелки с прибывшими на вызов полицейскими нападавший получил четыре ранения и покончил с собой, выстрелив себе в голову. Это было самое крупное массовое убийство в американской истории до стрельбы в Вирджинском политехническом институте в 2007 году.
1984 год: McDonald's в Сан-Диего - 21 погибший, 19 раненых
18 июля 1984 года в ресторане быстрого питания McDonald's на бульваре Сан-Исидро в Сан-Диего (штат Калифорния) 41-летний Джеймс Хьюберти застрелил из ружья и пистолетов 21 человека в возрасте от восьми месяцев до 74 лет. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Стрелок был ликвидирован снайпером отряда особого назначения. За несколько дней до инцидента Хьюберти, жаловавшийся жене на проблемы с психикой, пытался по телефону записаться на прием в психиатрическую клинику, но там перепутали его фамилию и не смогли вовремя перезвонить в ответ на его просьбу. Накануне массового расстрела Хьюберти в разговоре с женой, ссылаясь на то, что ему не перезвонили из клиники, сказал: "Ну, у общества был шанс..." На следующий день он взял пистолет Browning Hi-Power, автомат Uzi, винтовку Winchester 1200 и поехал в McDonald's. Это событие считалось самым массовым расстрелом в США до стрельбы в ресторане Luby's в 1991 году.
Нападения на школы в США происходят чуть ли не каждый месяц
- 1 февраля 2018 года ученица одной из школ в Лос-Анджелесе устроила стрельбу в классе. Двое подростков получили ранения.
- 23 января 2018 года произошла стрельба в высшей школе в американском штате Кентукки, в результате которой погибли два человека и 19 пострадали.
- 22 января 2018 года в школе округа Эллис в американском штате Техас произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.
- 7 декабря 2017 года произошла стрельба в школе города Ацтек на севере американского штата Нью-Мексико. Жертвами стрельбы стали 2 человека. Преступника, открывшего огонь, ликвидировали.
- 14 ноября 2017 года в калифорнийском округе Техама неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории начальной школы. Погибли четыре человека, еще четверо, включая троих детей, пострадали. Позднее появилась информация о том, что в доме устроившего стрельбу мужчины было найдено тело его супруги. Таким образом, количество жертв преступника возросло до пяти человек.
- 13 сентября 2017 года произошла стрельба в школе Freeman High School в штате Вашингтон. Стрелявший был задержан. Один человек погиб, четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.
- 10 апреля 2017 года в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния неизвестный мужчина открыл стрельбу, а затем покончил собой. Погибла учительница, позже в больнице умер один из учащихся, еще один ученик был ранен. Выяснилось, что стрелявший был бывшим мужем убитой. Дети оказались на линии огня случайно, когда преступник открыл стрельбу в классе.
- 6 мая 2016 года один человек погиб, еще один пострадал в ходе перестрелки в средней школе штата Мэриленд на северо-востоке США. Ряд местных СМИ сообщили, что учащиеся школы в ходе инцидента не пострадали.
- 12 февраля 2016 года в результате стрельбы в школе в городе Глендейл, штат Аризона, погибли две девушки.
- 24 октября 2014 года произошел инцидент в американской школе города Мэрисвилл в штате Вашингтон. Вооружившись пистолетом, 14-летний Джейлин Фрайберг зашел в школьную столовую и открыл огонь. В результате атаки один человек погиб на месте, семеро получили ранения различной степени тяжести, двое из них скончались в больнице. Сам нападавший застрелился.
- 14 декабря 2012 года двадцатилетний Адам Ланза устроил стрельбу в начальной школе Сэнди Хук в штате Коннектикут, застрелив 28 человек, из которых 20 были детьми в возрасте от пяти до десяти лет. После чего свел счеты с собственной жизнью. До того, как прийти в школу, он убил дома своего отца.
- 5 января 2011 года стрельба произошла в одной из школ американского города Омаха штата Небраска. По данным местных правоохранительных органов, инцидент произошел в школе Millard High School города Омаха. Стрельбу, предположительно, устроил 17-летний сын главы департамента полиции Омахи Роберт Батлер-младший. Его тело было найдено позже в одном из автомобилей рядом со школой, он покончил с собой. В результате инцидента два человека погибли, один был ранен.
- 10 декабря 2007 года в предместье Денвера в американском штате Колорадо неизвестный открыл стрельбу в школе для христианских миссионеров. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Преступник, по описанию свидетелей 20-летний мужчина, скрылся с места происшествия.