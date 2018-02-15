Мошенник, жертвами которого стали 17 жителей Эстонии, проведет в тюрьме шесть лет

Приговоренный к пяти годам, десяти месяцам и 20 дням тюрьмы Пресс ранее несколько раз наказывался в уголовном порядке. В последний раз он представал перед Пярнуским уездным судом 28 февраля прошлого года. На нынешнем заседании суда к новому наказанию прибавился неотбытый срок, передает Pärnu Postimees.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла мужчину в мошенничестве, присвоении и использовании чужой личности в преступных целях. В обвинении насчитывается 27 эпизодов, в которых обвиняемый для получения материальной выгоды предоставлял неверные данные и наносил тем самым ущерб. В трех случаях он в объявлениях использовал личные данные других людей.

«Например, он уговорил одного пострадавшего заключить залоговый договор, согласно которому пострадавший за счет своей машины получал 1500 евро в кредит, но право на использование машины должно было остаться. Поскольку Пресс обещал выплатить кредит, пострадавший передал ему машину. Но у обвиняемого на самом деле не было ни намерений, ни средств для возврата кредита. Вместо этого он без ведома взявшего кредит и кредитора продал автомобиль, использовав в объявлении о продаже личные данные пострадавшего, - рассказывает прокурор Лийса Нуут. – Таким образом он обманул сраду троих: первоначального владельца машины, кредитора и нового покупателя машины».

В ходе переговоров о договорном производстве Кристьян Пресс сделал чистосердечное признание.

Суд обязал его выплатить пострадавшим почти 35 000 евро.