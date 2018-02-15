Как и почему могли погибнуть российские наемники в Сирии?

В чем смысл ЧВК?

"Это [частные военные компании] является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства", - сказал Владимир Путин в 2012 году, когда ему предложили легализовать ЧВК. Премьер-министр тогда пообещал подумать над этим вопросом и, похоже, думает до сих пор.

"ЧВК Вагнера" - неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне самопровозглашенных республик) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК впервые рассказала интернет-газета "Фонтанка" осенью 2015 года.

По версии издания, за ЧВК может стоять предприниматель Евгений Пригожин. Близкие к нему компании выигрывают подряды на обслуживание российской армии. Предположительно связанная с Пригожиным компания "Евро Полис" якобы заключила соглашение с режимом Башара Асада, по которому получает четверть нефти на отвоеванной у ИГ территории.

В 2017 году министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем подтвердил запланированное сотрудничество с Россией в нефтегазовом секторе, а также встречу с российскими нефтяными компаниями, работающими в Сирии.

Ганем оценил ежедневную добычу на подконтрольной сирийскому правительству территории в 8 тысяч баррелей нефти и в 9 млн кубометров газа. Для сравнения: Россия ежегодно добывает более 10 млн баррелей нефти и более 600 млрд кубометров газа.

Как ЧВК связаны с российским государством?

Как утверждали "Фонтанка" и CIT, служащие "ЧВК Вагнера" не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре России, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали.

Бывший боец "ЧВК Вагнера" Николай С. сказал "Центру управления расследований", что ничего частного в этом подразделении нет. "ЧВК с больших десантных кораблей вместе с техникой не высаживаются. Это самая настоящая армия. Группа выполняет строго задачи, которые ставит российское командование. А дурацкое название ЧВК придумали журналисты. Можно подумать, нас можно нанять охранять дачу или яхту", - сказал источник.

По данным Службы безопасности Украины, 95% воевавших на территории этой страны членов "ЧВК Вагнера" - это граждане России. "Как правило, это бывший спецназ, ГРУшники, десантники", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

В 2016 году руководители "ЧВК Вагнера" якобы побывали на приеме у президента Владимира Путина - фото со встречи опубликовала "Фонтанка". На фото рядом с Путиным стоит предполагаемый основатель этой структуры - Дмитрий Валерьевич Уткин (позывной Вагнер), подполковник запаса, ранее служивший командиром 700-го отдельного отряда спецназа во 2-й бригаде специального назначения в Псковской области.

Почему все молчат о ЧВК?

Москва отрицает, что в Сирии воюют сотрудники российских частных военных компаний. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек. По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).

В отсутствии закона, регулирующего деятельность ЧВК, единственной правовой нормой, относящейся к участию российских добровольцев в боевых действиях за рубежом, является статья 359 уголовного кодекса России - "Наемничество". Для двух руководителей "Славянского корпуса" (первая инкарнация "ЧВК Вагнера") Вадима Гусева и Евгения Сидорова поездка в Сирию завершилась уголовными делами и приговорами с реальными сроками.