Как и почему могли погибнуть российские наемники в Сирии?

Уже несколько дней из Сирии приходят сообщения о возможном разгроме отряда россиян из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. При этом в Кремле эти сведения не подтверждают, а на вопрос журналиста, не планирует ли Россия объявить траур, ответили, что не понимают, в связи с чем его объявлять.
Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, действительно ли 7 февраля в Сирии после американского удара погибли россияне, на кого они работали и что делали в зоне американского военного присутствия.
Что произошло 7 февраля?
По самой распространенной версии 7 февраля 2018 года отряд, в составе которого могли быть и россияне, пытался занять район в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата. Этот район контролирует "Сирийские демократические силы" (СДС) - повстанческая группа, которую поддерживают США.
Глава центрального командования военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан 13 февраля дал в Пентагоне пресс-конференцию, в ходе которой подробно изложил американскую версию случившегося в тот день.
По словам генерала, вечером 7 февраля международная коалиция во главе с США оборонялась, а американские военные советники помогали сирийским повстанцам отбить "ничем не спровоцированную и скоординированную атаку на их позиции из-за реки Евфрат".
Генерал заявил, что перед нападением противник провел артиллерийскую подготовку, в которой участвовали танки, минометы, реактивная и ствольная артиллерия. Под прикрытием этого обстрела на позиции двинулись силы в размере примерно батальона.
В тот момент, рассказал Харригиан, в воздухе находилась авиация, включая беспилотные аппараты MQ-9 и истребители F-22, которые выполняли разведывательно-дозорные функции.
По словам генерала, американцы немедленно связались с представителями российского командования в Сирии и рассказали им о нападении. Подробности переговоров, а также их результаты и реакцию российских военных он не раскрыл, отметив лишь, что оперативные переговоры с российской группировкой ведутся постоянно.
После этого разговора, продолжил генерал, коалиция нанесла по наступавшим удар, в котором участвовали истребители F-15E, беспилотники MQ-9, стратегические бомбардировщики B-52, тяжелые штурмовики AC-130 и ударные вертолеты AH-64 Apache.
Генерал назвал удары с воздуха точечными, и заявил, что в результате были уничтожены несколько артиллерийских систем и танков. После этого, рассказал Джеффри Харригиан, нападавшие отступили. Он сказал, что не знает, кто находился в составе наступавшей группы и были ли там российские граждане.
В свою очередь различные российские и зарубежные издания утверждают, что россияне там были и что погибло их от 11 до нескольких сотен.
Как реагирует Россия?
В Кремле отказываются комментировать этот инцидент - формально бойцы частных военных компаний неподконтрольны российским властям, в том числе и министерству обороны России. Последнее, впрочем, заявило, что в результате налета получили ранения 25 сирийцев, а пострадавших среди россиян нет.
По версии российского минобороны, на поддерживаемых США повстанцев никто не нападал: накрытые американским ударом сирийские ополченцы якобы проводили операцию против "спящей ячейки" экстремистской группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и других странах.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.
"Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?" - ответил в свою очередь журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, не планируют ли российские власти почтить память предположительно погибших в Сирии россиян.
Действительно ли погибли россияне?
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала имена семерых предполагаемых российских бойцов "ЧВК Вагнера", погибших, по ее данным, при авиаударе 7 февраля.
Согласно обнаруженным в сети данным, это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным "Апостол" (фамилия неизвестна) и Кирилл Ананьев из Москвы.
Последний до 2009 года состоял в Национал-большевистской партии, деятельность которой запрещена в России судом. Его смерть в Сирии Русской службе Би-би-си подтвердил сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин.
Гибель Владимира Логинова и Игоря Косотурова Русской службе Би-би-си подтвердили их близкие родственники. Смерть Станислава Матвеева агентству РБК подтвердил его двоюродный брат Игорь Пацко. Даты гибели россиян совпадают с датой нанесения американского удара.
Родственники остальных упомянутых CIT россиян их гибель пока не подтвердили.
Что они там делали?
Глава Центрального командования военно-воздушных сил США Джеффри Харриган во время выступления в Катаре рассказал, что атака на позиции Сирийской демократической армии и коалиции США вечером 7 февраля была инициирована "неизвестными враждебными силами", а ответный огонь был продиктован задачами самообороны.
По информации газеты "Коммерсант", причиной инцидента стала попытка крупных предпринимателей, поддерживающих режим Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения курдов - союзников США. С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на ИГ (ISIS Hunters), усиленные бойцами "ЧВК Вагнера", шли во втором эшелоне. Под удар попали и те, и другие, сказал изданию неназванный источник.
Источник "Московского комсомольца" в Сирии также утверждает, что сирийцы якобы решили вместе с российскими наемниками захватить завод у курдов в зоне присутствия американцев: "Там было три роты частников и ополчение сирийцев. Первую линию курдов и американцев снесли довольно быстро, даже слишком легко. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки, и четыре часа их молотили".
Издание приводит и другую версию: якобы расстрелянная колонна контратаковала бойцов экстремистской организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и многих других странах. Те же отступили в сторону нефтеперерабатывающего завода CONOCO, где могла находиться секретная база США.
"Не пойму, на что рассчитывали, - сказал собеседник "Московского комсомольца". - С одними "калашами" полезли на американцев. Но это была чисто коммерческая тема. К войне она не имеет никакого отношения".
В чем смысл ЧВК?
"Это [частные военные компании] является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства", - сказал Владимир Путин в 2012 году, когда ему предложили легализовать ЧВК. Премьер-министр тогда пообещал подумать над этим вопросом и, похоже, думает до сих пор.
"ЧВК Вагнера" - неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне самопровозглашенных республик) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК впервые рассказала интернет-газета "Фонтанка" осенью 2015 года.
По версии издания, за ЧВК может стоять предприниматель Евгений Пригожин. Близкие к нему компании выигрывают подряды на обслуживание российской армии. Предположительно связанная с Пригожиным компания "Евро Полис" якобы заключила соглашение с режимом Башара Асада, по которому получает четверть нефти на отвоеванной у ИГ территории.
В 2017 году министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем подтвердил запланированное сотрудничество с Россией в нефтегазовом секторе, а также встречу с российскими нефтяными компаниями, работающими в Сирии.
Ганем оценил ежедневную добычу на подконтрольной сирийскому правительству территории в 8 тысяч баррелей нефти и в 9 млн кубометров газа. Для сравнения: Россия ежегодно добывает более 10 млн баррелей нефти и более 600 млрд кубометров газа.
Как ЧВК связаны с российским государством?
Как утверждали "Фонтанка" и CIT, служащие "ЧВК Вагнера" не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре России, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали.
Бывший боец "ЧВК Вагнера" Николай С. сказал "Центру управления расследований", что ничего частного в этом подразделении нет. "ЧВК с больших десантных кораблей вместе с техникой не высаживаются. Это самая настоящая армия. Группа выполняет строго задачи, которые ставит российское командование. А дурацкое название ЧВК придумали журналисты. Можно подумать, нас можно нанять охранять дачу или яхту", - сказал источник.
По данным Службы безопасности Украины, 95% воевавших на территории этой страны членов "ЧВК Вагнера" - это граждане России. "Как правило, это бывший спецназ, ГРУшники, десантники", - заявил глава СБУ Василий Грицак.
В 2016 году руководители "ЧВК Вагнера" якобы побывали на приеме у президента Владимира Путина - фото со встречи опубликовала "Фонтанка". На фото рядом с Путиным стоит предполагаемый основатель этой структуры - Дмитрий Валерьевич Уткин (позывной Вагнер), подполковник запаса, ранее служивший командиром 700-го отдельного отряда спецназа во 2-й бригаде специального назначения в Псковской области.
Почему все молчат о ЧВК?
Москва отрицает, что в Сирии воюют сотрудники российских частных военных компаний. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек. По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).
В отсутствии закона, регулирующего деятельность ЧВК, единственной правовой нормой, относящейся к участию российских добровольцев в боевых действиях за рубежом, является статья 359 уголовного кодекса России - "Наемничество". Для двух руководителей "Славянского корпуса" (первая инкарнация "ЧВК Вагнера") Вадима Гусева и Евгения Сидорова поездка в Сирию завершилась уголовными делами и приговорами с реальными сроками.
В конце 2014 года Госдума отклонила проект закона "О частных военно-охранных компаниях", внесенный через думский комитет по обороне депутатами Горовцовым, Шеиным, Носовко. Однако 14 февраля Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о новом законопроекте о ЧВК. По его словам, документ направлен на получение отзыва в правительство.