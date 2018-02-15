Неприличное поведение русских школьников очень возмущает жителей Йыхви

Почетный гражданин Йыхвиской волости Эндель Паап вынужден констатировать, что хоть он и живет на улице Раху (в переводе с эстонского - покой. - Прим.), но ни о каком покое речи больше не идет. Он пишет от имени жильцов домов 8, 10 и 12 по улице Раху, а также дома 7 по улице Кутсе. Их жизненный уклад был нарушен после того, как русская основная школа после зимних каникул перебралась в старый учебный корпус Ида-Вирумааского центра профобразования на Кутсе, 13.

"По дворам домов с утра до вечера ходят большие группы школьников. Здесь кричат, курят, портят стены домов, бросают на землю пустые сигаретные пачки, бумажки и прочий всевозможный мусор. Дело зашло уже настолько далеко, что справляют малую нужду около стены и даже наружной двери дома", - описал Паап террор школьников, его слова приводит уездная газета.

Разговоры с нарушителями покоя результатов не дали. "Если делаешь замечания, то слышишь из их уст такой русский мат, что возникает желание заткнуть рот кулаком".

Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина рассказала, что к ней с той же проблемой обратился один из родителей.