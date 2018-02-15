четверг, 15 февраля 2018 г.
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Банк SEB вводит новые ограничения для некоторых клиентов

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Банк SEB. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

С 15 февраля банк SEB начнет ограничивать использование кодовых карточек для своих клиентов, чтобы к 2019 году перевести клиентов на новые средства аутентификации.

Каждый клиент получит персональное сообщение о том, когда именно будет закрыта его кодовая карточка и двухмесячный срок на то, чтобы перейти на более безопасный способ аутентификации — ID-карту, Smart-ID, Mobiil-ID или PIN-калькулятор.

«Директива Европейского союза о платежных средствах устанавливает для банковской сферы всей Европы четкие требования в плане ограничения использования кодовых карточек. Это неизбежный и необходимый шаг, обусловленный технологией и развитием сектора банковских услуг. К счастью, наши клиенты с пониманием относятся к таким шагам, и многие уже в прошлом году перешли на использование других средств аутентификации вместо прежних кодовых карточек. Сейчас кодовыми картами пользуются примерно треть наших клиентов, и это количество снижается довольно быстрыми темпами. Я уверен, что мы сможем обеспечить плавный переход с кодовых карточек на более безопасные средства аутентификации», — прокомментировал ситуацию SEB руководитель сферы розничных банковских услуг Айнар Леппянен.

Использование кодовых карточек, которыми сейчас пользуются клиенты SEB, банк будет поэтапно ограничивать с февраля 2018 года. Ограничения будут проводиться постепенно для каждой группы клиентов. SEB планирует вывести из обращения кодовые карты своих клиентов к началу 2019 года, предлагая на замену четыре удобных альтернативы. Более подробную информацию об использовании новых средств аутентификации можно получить как в конторах банка SEB, так и по телефону службы поддержки клиентов 66 55 100.

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