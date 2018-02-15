Нехватка съемного жилья на рынке заставляет наймодателей повышать цены на квартиры в спальных районах

Для сегодняшних нанимателей жизненно важны даже несколько десятков евро в месяц. Переезд молодежи в Таллинн из провинциальных городов не прекращается и напрямую влияет на рынок съемного жилья и на его цены.

«У людей есть потребность в дешевом продукте, и они больше не хотят жить в центре города, тем более, что их место работы, как правило, находится в пригороде», - сказал Эгон Юхансон, маклер бюро недвижимости Uus Maa.

Маклер Domus Kinnisvara Янис Римицанс считает, что дешевой жилплощади в Таллинне недостаточно, поэтому вновь прибывшие, среди которых много студентов, согласны жить в спальных районах, даже если им это не нравится, так как помимо оплаты жилья нужно еще и питаться.

«К сожалению, сдающий квартиру в центре города собственник часто не знает, что сегодняшние спальные районы вполне конкурентноспособны, так как имеют всю необходимую инфраструктуру и достаточно удобное транспортное сообщение с другими районами», - сказал Мярт Роос, маклер жилых площадей Arco Vara.

Постоянный рост населения в столице создает дефицит на рынке съемного жилья, что, в свою очередь, увеличивает цену на него. Тем не менее, Юхансон осмеливается сомневаться в стабильности цен на квартиры в строящихсях новых доходных домах.