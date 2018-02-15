пятница, 16 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Нехватка съемного жилья на рынке заставляет наймодателей повышать цены на квартиры в спальных районах

Нехватка съемного жилья на рынке заставляет наймодателей повышать цены на квартиры в спальных районах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мустамяэ. Снимок иллюстративный.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Рынок съемного жилья сейчас более активный, чем обычно. Однако цены на квартиры в Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ все еще ниже, чем в других районах Таллинна. Как долго это будет продолжаться, поинтересовался портал Kodu у столичных маклеров.

Для сегодняшних нанимателей жизненно важны даже несколько десятков евро в месяц. Переезд  молодежи в Таллинн из провинциальных городов не прекращается и напрямую влияет на рынок съемного жилья и на его цены.

«У людей есть потребность в дешевом продукте, и они больше не хотят жить в центре города, тем более, что их место работы, как правило, находится в пригороде», - сказал Эгон Юхансон, маклер бюро недвижимости Uus Maa.

Маклер Domus Kinnisvara Янис Римицанс считает, что дешевой жилплощади в Таллинне недостаточно, поэтому вновь прибывшие, среди которых много студентов, согласны жить в спальных районах, даже если им это не нравится, так как помимо оплаты жилья нужно еще и питаться.  

«К сожалению, сдающий квартиру в центре города собственник часто не знает,  что сегодняшние спальные районы вполне конкурентноспособны, так как имеют всю необходимую инфраструктуру и достаточно удобное  транспортное сообщение с другими районами», - сказал Мярт Роос, маклер жилых площадей Arco Vara.

Постоянный рост населения в столице создает дефицит на рынке съемного жилья, что, в свою очередь, увеличивает цену на него. Тем не менее, Юхансон осмеливается сомневаться в стабильности цен на квартиры в строящихсях новых доходных  домах.  

«Я думаю, что вскоре придет время, когда наниматели будут иметь большой выбор, а наймодатели будут обязаны понижать цены или делать другие уступки, чтобы сдать свою квартиру. В общем, все  это должен отрегулировать рынок», - отметил Римицанс.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ