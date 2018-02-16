Вопрос читателя: как долго будут переполнены почтовые ящики?

Как сообщил нам пресс-секретаря Omniva Маттиас Кайв, вероятность того, что почтовые ящики сейчас переполнены, очень мала. "Да, действительно, в рождественский период ящики были переполнены и мы предпринимали все необходимые меры, опустошая их по несколько раз в день. В обычное же время такое маловероятно", - сказал Кайв.