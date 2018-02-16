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Вопрос читателя: как долго будут переполнены почтовые ящики?

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Из Эстонии почта должна уходить за границу в течение суток.

ФОТО: Андрес Хаабу

"Заметил, что некоторые ящики в определенное время переполнены. Когда опускаешь письмо, иногда просто подмывает вытащить часть писем, чтобы твое было поглубже. Опасаюсь за сохранность своей корреспонденции. Перед Рождеством думал, что этот проблема временная, но праздники прошли, но ситуация не изменилась. Не пора ли с этим разобраться?" - написал обеспокоенный читатель в редакцию Rus.Postimees.

Как сообщил нам пресс-секретаря Omniva Маттиас Кайв, вероятность того, что почтовые ящики сейчас переполнены, очень мала. "Да, действительно, в рождественский период ящики были переполнены и мы предпринимали все необходимые меры, опустошая их по несколько раз в день. В обычное же время такое маловероятно", - сказал Кайв.

Однако, он заверил, что обязательно перепроверит состояние почтовых ящиков и в случае необходимости будут приняты необходимые меры: изъятие корреспонденции будет проводиться чаще, также рядом с почтовым ящиком, пользующимся особым спросом, можно будет установить еще один. 

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