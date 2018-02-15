Картина дня: найдено тело четвертого погибшего около порта Муналайд, стрельба в американской школе и в Эстонии свирепствует грипп

Обнаружено тело четвертого погибшего в провалившемся под лед микроавтобусе

Сегодня в 16.25 добровольцы обнаружили около деревни Лао тело четвертого погибшего в трагедии около порта Муналайд, произошедшей 6 февраля. Тогда в 500 метрах от берега под лед провалился микроавтобус, в котором находились шесть человек. Четверо из них погибли. Читать далее...

Психолог: почему друзья 17-летнего убийцы не отреагировали на его действия

Вчера в передаче «Pealtnägija» рассказывалась история 17-летнего юноши из Палдиски, который убил взрослого мужчину, снимал происходящее на видео и делился этим с друзьями в социальной сети. Однако друзья юноши в полицию не обратились. Читать далее...

В Эстонии осужденный за изнасилование беженец стал культурным представителем

Во вторник НКО Eesti Pagulasabi провела в Вильянди поощряющее интеграцию мероприятие, где сирийским народным танцам участников учил осужденный за изнасилование, применение физического насилия и угрозы убить супругу беженец Самер Хатеб. Читайте далее...

Стрельба в американской школе: не менее 17 погибших

Жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида стали 17 человек, сообщил шериф округа Брауард Скотт Израэл. Читайте далее...

Ученики школы, в которой Николас Круз расстрелял 17 человек, предсказывали, что он устроит кровавую бойню

Открывший стрельбу в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" городка Паркленд в 60 километрах к северу от Майами 19-летний Николас Круз пытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе. Он был задержан в тот момент, когда пытался смешаться с толпой учеников школы. Читайте далее...

Неприличное поведение русских школьников очень возмущает жителей Йыхви

В Ида-Вирумаа учащиеся Йыхвиской русской основной школы, недавно сменившей адрес на время ремонта, очень злят новых соседей курением, шумом, матом, мусором и даже справлением нужды на стены домов. Читайте далее...

С сегодняшнего дня можно подавать налоговые декларации за 2017 год

С четверга, 15 февраля, в Эстонии можно декларировать свои доходы Налогово-таможенному департаменту. Срок представления необходимых данных истекает 2 апреля 2018 года. Читайте далее...

Фигурное катание: для Алены Савченко сбылась олимпийская мечта, россияне не попали на пьедестал

Для многократной чемпионки мира Алены Савченко, упустившей золото в Сочи, эта победа стала вершиной ее многолетней чемпионской карьеры и достойным украшением коллекции ее золотых медалей. Читайте далее...

Мэр города Валка: Эстония скрывает истинный ущерб от алкотуризма

По словам мэра города Валка Вент Арманд Крауклиса, алкотуристы приезжающие в Латвию из Эстонии и Финляндии, покупают не только пиво и водку, но и топливо. Читайте далее...

Арестованы семь членов крупной преступной группировки

Прокуратура сообщила, что из задержанных на этой неделе десятка людей вместе с известными бизнесменами Хубертом Хирва и Павлом Гаммера на сегодняшний день взяты под стражу семь человек. Читайте далее...

В Эстонии свирепствует грипп: сотни человек в больницах, количество смертей растет

С прошлой недели грипп доминирует среди других вирусных заболеваний, особую опасность он представляет для пожилых и пациентов домов по уходу. Читайте далее...

Вельман: НАТО не добавит гражданского мужества обществу с рабской душой

В прошлый четверг Департамент внешней разведки обнародовал очередной ежегодный рапорт «Эстония в международной среде безопасности», большая часть которого посвящена России, передает BNS. На вопрос Stolitsa.ee, согласен ли он с приведенными в рапорте выводами, ответил член парламентской группы Эстония – Россия Владимир Вельман. Читать далее...

Нехватка съемного жилья на рынке заставляет наймодателей повышать цены