Сколько пролетит самолет, если у него откажут оба двигателя

В 2001 году над Атлантическим океаном перестали работать оба двигателя у самолета Air Transat, на борту которого находились 293 пассажира и 13 членов экипажа. На протяжении всего пути из Торонто в Лиссабон самолет терял топливо, и спустя шесть часов после взлета отказал один из двух двигателей, пишет Telegraph.

После отказа мотора и обнаружения утечки пилот Робер Пише сообщил, что самолет совершит экстренную посадку на Азорских островах. Но спустя десять минут прекратил работать и второй двигатель.

Самолет под управлением Пише и второго пилота Дирка де Ягера продолжал планировать еще 19 минут и пролетел почти 120 км до жесткой посадки в аэропорту Лажеш на острове Пику.

Для достижения необходимой высоты с неработающими двигателями пилоты сделали несколько поворотов и кругов и в конце концов приземлились на посадочной полосе. Все находившиеся на борту люди остались живы, а самолет вошел в историю как пролетевший самое большое расстояние без работающих двигателей.

Эта история – хорошее напоминание о том, что даже если оба двигателя в полете откажут, еще есть надежда приземлиться живыми и здоровыми.

Это может удивить, но для пилотов управление самолетом, так сказать, на холостом ходу не является чем-то необычным, говорит пилот и писатель Патрик Смит. По его словам, периодически пилоты летят на холостом ходу (с отключенными двигателями) почти во время каждого полета, Смит сравнивает это с тем, как автомобиль на холостом ходу съезжает с горы.

У различных самолетов разное соотношение парения и потери высоты. Если соотношение планирования и потери высоты, например, 10:1, то это означает, что каждые десять километров пройденного пути самолет будет терять один километр высоты.

Обычно самолеты летают на высоте около 11 км, это значит, что при отключении двигателей самолет с соотношением 10:1 сможет планировать еще почти 120 км, прежде, чем опустится на землю.