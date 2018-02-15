Стрельба в школе: у ФБР была информация, что Николас Круз планирует массовый расстрел

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Как сообщает телеканал FoxNews, обвинения ему были предъявлены после многочасового допроса в тюрьме округа Бровард, куда он был доставлен полицией сразу после задержания у школы. Там Круз, убив 17 человек и ранив еще 14, бросил свою полуавтоматическую винтовку AR-15 и попытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе учеников. Однако полиция его задержала.

Сразу после задержания следователи изучили аккаунты Круза в социальных сетях и обнаружили там много его фотографий с огнестрельным и холодным оружием. Винтовку, из которой были убиты 17 человек, Круз приобрел легально в 2017 году.

Официально не сообщается, были ли какие-то подозрения в отношении Круза со стороны правоохранительных органов. Однако издание BuzzFeed пишет, что ФБР ранее получало предупреждение о том, что человек по имени Николас Круз планирует совершить массовое убийство в средней школе. С просьбой проверить молодого человека в бюро обратился 36-летнтй Бен Беннайт из штата Миссисипи после того, как под его видеозаписью, размещенной в YouTube в сентябре прошлого года Николас Круз оставил следующий комментарий: "Я собираюсь стать профессионалом по расстрелам в школах".

Беннайт отправил скриншот страницы с этим комментарием на почту ФБР. Вскоре с ним связались агенты бюро. Предприняли ли они какие-либо действия после этого, неизвестно.