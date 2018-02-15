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  • Март Лаар о повышении акцизов: награду из Латвии нужно поделить между Осиновским и Рыйвасом

Март Лаар о повышении акцизов: награду из Латвии нужно поделить между Осиновским и Рыйвасом

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Март Лаар.

ФОТО: Tairo Lutter

Бывший премьер-министр Эстонии Март Лаар считает, что рост акцизов нужно остановить. 

«Стимулирующие пограничную торговлю решения были приняты уже Партией реформ, так что награду из Латвии нужно поделить между Осиновским и Рыйвасом», - отметил Лаар, сообщает ERR.

«Повышение акцизов точно нужно отменить, но никого чуда не будет, так как каша уже заварена, - отметил Лаар. – Это, наверное, урок для следующего правительства, что налоги так поднимать не стоит».   

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