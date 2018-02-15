Март Лаар о повышении акцизов: награду из Латвии нужно поделить между Осиновским и Рыйвасом

«Стимулирующие пограничную торговлю решения были приняты уже Партией реформ, так что награду из Латвии нужно поделить между Осиновским и Рыйвасом», - отметил Лаар, сообщает ERR .

«Повышение акцизов точно нужно отменить, но никого чуда не будет, так как каша уже заварена, - отметил Лаар. – Это, наверное, урок для следующего правительства, что налоги так поднимать не стоит».