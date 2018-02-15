Правительство поддержало законопроект EKRE о гимне
15 февраля 2018 г., 16:47
Правительство поддержало законопроект фракции Консервативной народной партии (EKRE), связанный с урегулированием использования государственного гимна.
Цель законопроекта — сделать гимн символом государства и определить порядок его использования. Согласно законопроекту, гимном Эстонской Республики будет "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" ("Отчизна моя, мое счастье и радость"), передает Rus.err.ee.
Правительство принципиально поддержало законопроект в соответствии с предложением Министерства юстиции.
При этом Министерство культуры не поддержало законопроект в представленной форме, поскольку не считает, что статус гимна находится под угрозой.