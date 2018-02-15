пятница, 16 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Правительство поддержало законопроект EKRE о гимне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Правительство поддержало законопроект фракции Консервативной народной партии (EKRE), связанный с урегулированием использования государственного гимна. 

Цель законопроекта — сделать гимн символом государства и определить порядок его использования. Согласно законопроекту, гимном Эстонской Республики будет "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm"  ("Отчизна моя, мое счастье и радость"), передает Rus.err.ee.

Правительство принципиально поддержало законопроект в соответствии с предложением Министерства юстиции. 

При этом Министерство культуры не поддержало законопроект в представленной форме, поскольку не считает, что статус гимна находится под угрозой.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ