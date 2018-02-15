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"Дьявол в юбке": на Урале женщина зарезала трех человек за обидное слово

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полицейские Карпинска Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в тройном убийстве. Мотивом расправы была обида за словесные оскорбления. Ранее подозреваемая уже проходила по уголовному делу о двойном убийстве, но избежала наказания "по болезни", пишет Newsru.com.

В настоящее время женщина, которую полицейские окрестили дьяволом в юбке, содержится под стражей. При сопровождении в камеру она пригрозила сотрудникам МВД расправой, сообщает официальный сайт полицейского главка. Подозреваемая произнесла фразу, похожую на высказывание персонажа советского фильма "Место встречи изменить нельзя": "Ножичков у нас на всех хватит".

Расследование началось после того, как 10 февраля пожарные получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Осипенко в Карпинске. После тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти. Информацию об этом передали в полицию.

Оперативники быстро установили личности погибших. Ими оказались 43-летний хозяин жилища по фамилии Лысак, 45-летний бездомный Саратовцев и их 38-летняя знакомая Мокрополова. "У всех при визуальном осмотре были обнаружены колото-резаные ножевые ранения на теле", - говорится в пресс-релизе.

Опросив местных жителей, полицейские также выяснили, что в одной компании с погибшими находилась еще одна 38-летняя женщина, которая после пожара исчезла. Выяснилось, что ранее она была судима за причастность к двойному убийству. В 2011 году подозреваемая вместе с мужем лишила жизни пожилую женщину и мужчину.

"Супруг подозреваемой до сих пор находится в колонии за то тяжкое преступление, а вот ей самой на тюремных нарах тогда побывать не удалось по причине болезни", - добавили в областном ГУ МВД.

По данным полиции, причиной резни на улице Осипенко стало то, что знакомые подозреваемой якобы обидно высказывались в ее адрес. Расправившись с ними, злоумышленница подожгла жилище и скрылась, рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

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