The Guardian: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан России

В сирийском населенном пункте Табия Джазира, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор, в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан России, которые были сотрудниками частной военной компании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию Сирийского совета по надзору за правами человека ( SOHR ), базирующегося в Лондоне.