Галерея: в Тапа открылся новый центр здоровья

В списке задач нового учреждения — обеспечение доступности услуг здравоохранения и социального обеспечения.

В новом центре здоровья будут оказывать все важнейшие услуги здравоохранения первого уровня, созданы предпосылки для их взаимной и успешной синергии на региональном уровне.

Тапаский центр здоровья по заказу Viru Haigla построила найденная по конкурсу фирма AS Megaron-E. В новом здании разместятся приемные четырех семейных врачей и восьми медсестер, акушерки, зубного врача и врачей-специалистов.

В центре здоровья также оборудованы помещения для специалистов по уходу на дому, восстановительного лечения и аптеки, откроются рентгеновский кабинет и лаборатория. Из 1,8 млн евро общей стоимости центра 690 000 евро были выделены из средств Европейского Союза.

Предприятие Viru Haigla AS является правопреемником фирмы Tapa Haigla AS.