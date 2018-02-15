Галерея: в Тапа открылся новый центр здоровья

Предприятие Viru Haigla AS (Вируская больница) в четверг открыла в Тапа центр здоровья первого уровня. Строительство и обустройство центра обошлось в 1,8 млн евро.
В списке задач нового учреждения — обеспечение доступности услуг здравоохранения и социального обеспечения.
В новом центре здоровья будут оказывать все важнейшие услуги здравоохранения первого уровня, созданы предпосылки для их взаимной и успешной синергии на региональном уровне.
Тапаский центр здоровья по заказу Viru Haigla построила найденная по конкурсу фирма AS Megaron-E. В новом здании разместятся приемные четырех семейных врачей и восьми медсестер, акушерки, зубного врача и врачей-специалистов.
В центре здоровья также оборудованы помещения для специалистов по уходу на дому, восстановительного лечения и аптеки, откроются рентгеновский кабинет и лаборатория. Из 1,8 млн евро общей стоимости центра 690 000 евро были выделены из средств Европейского Союза.
Предприятие Viru Haigla AS является правопреемником фирмы Tapa Haigla AS.
В 2016 году предприятие при обороте 3,4 млн евро получило прибыли в размере 160 000 евро. 15 процентов акций предприятия принадлежат финским инвесторам и 85 процентов — фирме Eesti Näituste AS, Игорю Пихела и Эрмо Коску.