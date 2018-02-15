пятница, 16 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Галерея: в Тапа открылся новый центр здоровья

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Предприятие Viru Haigla AS (Вируская больница) в четверг открыла в Тапа центр здоровья первого уровня. Строительство и обустройство центра обошлось в 1,8 млн евро.

В списке задач нового учреждения — обеспечение доступности услуг здравоохранения и социального обеспечения.

В новом центре здоровья будут оказывать все важнейшие услуги здравоохранения первого уровня, созданы предпосылки для их взаимной и успешной синергии на региональном уровне.

Тапаский центр здоровья по заказу Viru Haigla построила найденная по конкурсу фирма AS Megaron-E. В новом здании разместятся приемные четырех семейных врачей и восьми медсестер, акушерки, зубного врача и врачей-специалистов.

В центре здоровья также оборудованы помещения для специалистов по уходу на дому, восстановительного лечения и аптеки, откроются рентгеновский кабинет и лаборатория. Из 1,8 млн евро общей стоимости центра 690 000 евро были выделены из средств Европейского Союза.

Предприятие Viru Haigla AS является правопреемником фирмы Tapa Haigla AS.

В 2016 году предприятие при обороте 3,4 млн евро получило прибыли в размере 160 000 евро. 15 процентов акций предприятия принадлежат финским инвесторам и 85 процентов — фирме Eesti Näituste AS, Игорю Пихела и Эрмо Коску.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ