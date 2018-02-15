Видео: найден новый способ вывести из строя iPhone

Для этого необходимо отправить пользователю сообщение с символом «знак» на языке телугу, передает Lenta.ru. При попытке прочитать сообщение смартфон отключится. Также из-за этого пользователь не сможет открыть iMessage, так как программа будет постоянно перезагружаться. В тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен.