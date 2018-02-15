пятница, 16 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Видео: найден новый способ вывести из строя iPhone

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: STEPHEN LAM/REUTERS

В последней версии iOS найден баг, позволяющий удаленно отключить любое устройство Apple. Журналист The Verge опубликовал в Twitter ролик с демонстрацией ошибки.

Для этого необходимо отправить пользователю сообщение с символом «знак» на языке телугу, передает Lenta.ru. При попытке прочитать сообщение смартфон отключится. Также из-за этого пользователь не сможет открыть iMessage, так как программа будет постоянно перезагружаться. В тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ