Видео: найден новый способ вывести из строя iPhone
15 февраля 2018 г., 17:55
В последней версии iOS найден баг, позволяющий удаленно отключить любое устройство Apple. Журналист The Verge опубликовал в Twitter ролик с демонстрацией ошибки.
Для этого необходимо отправить пользователю сообщение с символом «знак» на языке телугу, передает Lenta.ru. При попытке прочитать сообщение смартфон отключится. Также из-за этого пользователь не сможет открыть iMessage, так как программа будет постоянно перезагружаться. В тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен.
Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8— Tom Warren (@tomwarren) February 15, 2018