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  • Россия занимает второе место по числу иностранных студентов в вузах Эстонии, нигерийцы и украинцы наступают на пятки

Россия занимает второе место по числу иностранных студентов в вузах Эстонии, нигерийцы и украинцы наступают на пятки

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Студенты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ирина Токарева

Из пяти тысяч иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях, каждый третий является финном, но второе место последние восемь лет занимают россияне, которых быстро нагоняют нигерийцы и украинцы.

По положению на 2017/2018 учебный год в эстонских вузах обучаются 4394 иностранных студента или 9,5% от общего числа студентов, при этом их удельный вес возрастает, сообщает портал Rus.err.ee.

Высшее образование в Эстонии получают выходцы из 120 стран, первое место среди которых принадлежит финнам (1423 или 32% от всех иностранных студентов), хотя их удельный вес упал с 45% в 2011/2012 учебном году.

Второе место последние восемь лет удерживают россияне (283 человека или 6% в 2017/2018 учебном году), оттеснившие с этой позиции латышей.

Далее следуют нигерийцы (262 студента) и украинцы (236), доля которых быстро растет.

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