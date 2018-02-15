Россия занимает второе место по числу иностранных студентов в вузах Эстонии, нигерийцы и украинцы наступают на пятки

По положению на 2017/2018 учебный год в эстонских вузах обучаются 4394 иностранных студента или 9,5% от общего числа студентов, при этом их удельный вес возрастает, сообщает портал Rus.err.ee.

Высшее образование в Эстонии получают выходцы из 120 стран, первое место среди которых принадлежит финнам (1423 или 32% от всех иностранных студентов), хотя их удельный вес упал с 45% в 2011/2012 учебном году.

Второе место последние восемь лет удерживают россияне (283 человека или 6% в 2017/2018 учебном году), оттеснившие с этой позиции латышей.