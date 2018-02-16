Эксклюзивная галерея: настоящее и будущее таллиннской резиденции Haven Kakumäe глазами фотографов и журналистов

В четверг состоялась церемония закладки краеугольного камня резиденции Haven Kakumäe. Несмотря на то, что строительство находится в начальной стадии, по словам члена правления Haven Kakumäe OÜ Неэме Каарма, первые договоры с клиентами уже заключены.
В проект Haven Kakumäe входят яхтенный порт с самой современной инфраструктурой в странах Балтии и прибрежные многоквартирные дома высочайшего класса.
Продажу квартир в резиденции Haven Kakumäe осуществляет занимающееся недвижимостью класса люкс агентство Sotheby’s International Realty.
«Мы выбрали партнером Sotheby, поскольку для Эстонии это достаточно эксклюзивный проект недвижимости, а у Sotheby есть солидный опыт в этом сегменте. Покупателями мы видим как жителей Эстонии, так и иностранцев, ценящих жилую среду Какумяэ, которая будет еще более усовершенствована благодаря портовому комплексу и инфраструктуре. Уверен, что возникновение комплекса Haven Kakumäe окажет положительное влияние на стоимость недвижимости всего района», - сказал Каарма.
В четверг был заложен краеугольный камень резиденции Haven Kakumäe, в церемонии приняли участие старейшина района Хааберсти Марек Юргенсон, а также представители девелопера Haven Kakumäe и партнеров проекта, в том числе LHV и Nordecon.
Строительством резиденции Haven Kakumäe занимается компания Nordecon Ehitus, проект финансирует LHV Pank.
В новом жилом комплексе появятся 2-5-комнатные апартаменты и городские виллы с жилой площадью в диапазоне от 59 м2 до 178 м2.
Парковочные места будут расположены в подземном отапливаемом гараже, где также разместятся кладовки, причем на все этажи из гаража можно будет попасть на лифте.