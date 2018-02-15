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  • Случай в Латвии: превысивший скорость пьяный водитель предложил полицейским взятку в 500 евро

Случай в Латвии: превысивший скорость пьяный водитель предложил полицейским взятку в 500 евро

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ФОТО: ANDREA COMAS/REUTERS

Сотрудники Госполиции за превышение скорости задержали мужчину, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, он пытался дать стражам порядка взятку в размере 500 евро.

Как информирует полиция, в волости Аннениеку Добельского края мужчина 1984 года рождения на автомобиле «Audi A8» ехал со скоростью 97 км/час, хотя разрешенная скорость была всего 50 км/час, сообщает портал TVNET.

Стражи порядка остановили водителя. Оказалось, что он сел за руль с 1,8 промилле алкоголя.

Чтобы избежать наказания, он предложил полицейским взятку в размере 500 евро.

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