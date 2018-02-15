Случай в Латвии: превысивший скорость пьяный водитель предложил полицейским взятку в 500 евро
15 февраля 2018 г., 18:34
Сотрудники Госполиции за превышение скорости задержали мужчину, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, он пытался дать стражам порядка взятку в размере 500 евро.
Как информирует полиция, в волости Аннениеку Добельского края мужчина 1984 года рождения на автомобиле «Audi A8» ехал со скоростью 97 км/час, хотя разрешенная скорость была всего 50 км/час, сообщает портал TVNET.
Стражи порядка остановили водителя. Оказалось, что он сел за руль с 1,8 промилле алкоголя.
Чтобы избежать наказания, он предложил полицейским взятку в размере 500 евро.