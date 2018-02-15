Вельман: НАТО не добавит гражданского мужества обществу с рабской душой

На вопрос Stolitsa.ee, согласен ли он с приведенными в рапорте выводами, ответил член парламентской группы Эстония – Россия Владимир Вельман:

«Уже давно не жду ни от "компетентных" ведомств, ни от официальных уполномоченных заявлять политиков трезвого взгляда на международную ситуацию. К сожалению, мы переживаем эпоху воинствующего дилетантства, вызванного рабским стремлением угодить новому суверену, коим являются США. Я лично не отношусь к тем, кто живет в страхе ожидания вторжения России в Эстонию. Более того, я убежден, что нагнетание этого страха приведет как к окончательному разрыву нормальных отношений с соседней страной, в том числе и экономических, так и к еще большему снижению рождаемости и, как следствие, приближению к физической потере государства. Для того, чтобы государство развивалось и процветало, нужно решать реальные внутренние задачи, а не создавать мифы и воспитывать на них будущие поколения.

Угроза сегодняшней Эстонии исходит от ее сегодняшних политиков больше, чем от внешних факторов. Угроза – в отсутствии трезвого, умного, честного взгляда на жизнь и в отсутствии смелости этот взгляд отстаивать. И никакой НАТО, никакие службы разведки не добавят гражданского мужества обществу с рабской душой. А что касается столетия ЭР, то дата эта весьма сложна для толкования даже у нас, в Эстонии. Бесспорно только одно: век назад впервые была провозглашена независимая Эстония. Все остальное, случившееся с нашей страной за этот век, еще предстоит осознать потомкам».

«Владимир, являясь членом комиссии по иностранным делам, мог бы чаще принимать участие в ее работе. На тех немногочисленных заседаниях, на которых присутствовал премьер-министр Юри Ратас, Владимир держал свои мысли при себе. Вместе с этим спонсируемая центристской городской управой Таллинна “Столица” вновь показала свое лицо. Под вывеской журналистики полным ходом идет деятельность по оказанию влияния», - считает председатель комиссии по иностранным делам Марко Милькельсон.

«Я сказал то, что хотел сказать “Столице”, добавить мне нечего», - заявил сам Вельман Postimees.