Обнаружено тело четвертого погибшего в провалившемся под лед микроавтобусе

Сегодня в 16.25 добровольцы обнаружили около деревни Лао тело четвертого погибшего в трагедии около порта Муналайд, произошедшей 6 февраля. Тогда в 500 метрах от берега под лед провалился микроавтобус, в котором находились шесть человек. Четверо из них погибли.