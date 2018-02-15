МИД России признал гибель только пяти россиян под ударом коалиции США в Сирии

"В результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства", - цитирует Захарову агентство "Интерфакс" .

Представитель МИД отдельно подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а материалы в СМИ о гибели десятков и даже сотен российских военных она назвала классической дезинформацией.

Отметим, что в поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), в настоящий момент значатся восемь человек.

Сперва стало известно, что под огнем коалиции 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, нацбол Кирилл Ананьев, а также Владимир Логинов из Калининграда.

Накануне CIT опубликовала имена еще троих погибших бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслун Гаврилов из уральского поселка Кедровое, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась.

При этом специалисты подчеркивали, что проверяют сведения еще о нескольких погибших, эта информация будет опубликована позднее.

Точное число погибших россиян под ударом коалиции в настоящий момент назвать практически невозможно. По разным данным, счет может идти на десятки и даже сотни солдат удачи из РФ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали массово поступать наемники, пострадавшие 7 февраля в ходе провалившегося штурма удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор базы.