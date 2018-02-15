Почему российский "cолдат будущего" оказался так похож на героя видеоигры

Вводить новые санкции против предприятий российского военно-промышленного комплекса или их руководителей не имеет смысла, поскольку действующие американские санкции уже работают, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт 30 января 2018



Комментируя случившееся Русской службе Би-би-си, разработчик экипировки фактически подтвердил, что изображение, появившееся в "Фейсбуке" Рогозина, не имеет никакого отношения к реальному облику "солдата будущего".

"Солдат будущего" родом из прошлого

Разработкой российской экипировки солдата будущего занимаются несколько предприятий, в том числе институт точного машиностроения, входящий в госкорпорацию "Ростех". В ответ на просьбу прокомментировать изображение там объяснили, что картинка, выложенная Рогозиным - лишь иллюстрация, причем сделанная еще в 2012 году и не имеющая ничего общего с настоящим обликом "солдата будущего".

"Реальная экипировка, которая сейчас создается, является секретной - мы не имеем права ее демонстрировать. Но однозначно можно сказать, что набор ее элементов - с точки зрения функциональности, а не дизайна - будет аналогичным компьютерной игре: шлем, защита, передовые средства связи и навигации, боевой обвес", - заявили Русской службе Би-би-си в пресс-службе института.

Спасти президента Володина

Чиновник, отвечающий в правительстве за оборонно-промышленный комплекс, опубликовал изображение во вторник, 13 февраля.

Позже пользователи соцсетей указали на явное сходство рогозинского "солдата будущего" с образом героя компьютерной игры Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, релиз которой состоялся около шести лет назад.

В частности, у фигур мужчин на двух картинках совпадают поза и элементы брони на корпусе.

Действие Tom Clancy's Ghost Recon происходит в 2024 году. По сюжету ее протагонисты должны освободить Россию от боевой группировки "Вороний камень", захватившей власть в стране, и спасти из сибирской тюрьмы отстраненного от власти президента России по фамилии Володин. Разработала игру французская компания Ubisoft.

Не тот автомат

В публикации Рогозина есть и фактические несоответствия. В частности, на изображении утверждается, что в руках боец держит штурмовую винтовку АК-12 разработки концерна "Калашников".

Если сравнить ее с фотографиями этого оружия, окажется, что у автомата "солдата будущего" перед рукояткой нет характерного для "калашникова" изогнутого магазина, который сам Рогозин на одной из презентаций внимательно рассматривал.

Предмет в руках "солдата будущего" больше напоминает бельгийский пистолет-пулемет P90, к которому неизвестный художник или художники пририсовали цевье и ствол от АК-12. Магазин у такого оружия плоский и располагается не снизу, а сверху.