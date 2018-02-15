Психолог: почему друзья 17-летнего убийцы не отреагировали на его действия

Если говорить о прямой трансляции в Facebook и реакции на нее, то здесь большую роль играет групповая динамика. Но почему никто из зрителей не сказал, что происходящее - это неправильно?

«Возможно, что участники группы не поняли, насколько серьезные травмы были нанесены жертве и думали, что это просто бравада», - сказала Postimees психолог Кятлин Констабель.

По ее словам, даже если у кого-то возникли вопросы, то по какой-то причине человек решил их не озвучивать и ничего не предпринимать.

«Очень сложно поверить и сказать вслух своему другу, что ты, возможно, убил человека и тебе нужно пойти в полицию. В некотором смысле проявляется лояльность», - отметила она.

По словам Констабель, свою роль играет и так называемый эффект стоящего в стороне человека - если какое-либо преступление происходит на глазах у нескольких свидетелей, то вероятность, что кто-то вмешается меньше.