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  • Психолог: почему друзья 17-летнего убийцы не отреагировали на его действия

Психолог: почему друзья 17-летнего убийцы не отреагировали на его действия

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ФОТО: facebook

Вчера в передаче «Pealtnägija» рассказывалась история 17-летнего юноши из Палдиски, который убил взрослого мужчину, снимал происходящее на видео и делился этим с друзьями в социальной сети. Однако друзья юноши в полицию не обратились.

Если говорить о прямой трансляции в Facebook и реакции на нее, то здесь большую роль играет групповая динамика. Но почему никто из зрителей не сказал, что происходящее - это неправильно?

«Возможно, что участники группы не поняли, насколько серьезные травмы были нанесены жертве и думали, что это просто бравада», - сказала Postimees психолог Кятлин Констабель.

По ее словам, даже если у кого-то возникли вопросы, то по какой-то причине человек решил их не озвучивать и ничего не предпринимать.

«Очень сложно поверить и сказать вслух своему другу, что ты, возможно, убил человека и тебе нужно пойти в полицию. В некотором смысле проявляется лояльность», - отметила она.

По словам Констабель, свою роль играет и так называемый эффект стоящего в стороне человека - если какое-либо преступление происходит на глазах у нескольких свидетелей, то вероятность, что кто-то вмешается меньше.

Психолог считает, что страшнее всего - это ход мыслей самого юноши, который напал на человека и снимал это на видео. «На самом деле ужасно и то, что друзья нападавшего не увидели ничего странного в том, что он пришел в школу с отобранной у кого-то одеждой, хозяина которой если и не убили, то точно избили».

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