пятница, 16 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Стрельба во Флориде: рассказ школьника-очевидца

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MARK WILSON/AFP

В результате стрельбы, которая произошла в среду в средней школе в городе Паркленд во Флориде, погибли 17 человек.

Стрельба стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. Тогда при нападении на школу в Сэнди Хук погибли 26 человек.

Стрелок задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

Би-би-си поговорила с одним из учеников школы, 17-летним Дэвидом Хоггом, чтобы узнать, что происходило в школе в момент нападения.

Первый выстрел Дэвид Хогг услышал в 14:30.

Он сидел на уроке экологии в школе имени Марджори Стоунмен Дуглас. Учитель только что раздал листы с тестами.

Когда раздался громкий хлопок, ученики повернулись друг к другу. Кто-то сказал, что звук похож на выстрел.

Учитель закрыл дверь и через несколько секунд сработала сигнализация.

"Мы инстинктивно вышли на улицу, - рассказывает Дэвид. - Мы думали, что это тренировка".

Когда ученики вышли из класса в коридор, они увидели поток людей, бегущих им навстречу. Они развернулись и пошли по коридору вместе с толпой.

Они не знали, что идут прямо к стрелку.

"Нас остановил героический уборщик", - рассказывает Дэвид. "Не ходите туда, он там", - крикнул уборщик, говоря о стрелке.

Толпа развернулась. Преподаватель кулинарной программы Эшли Курт, которую в школе называли шеф Курт, завела людей в свой собственный класс, находившийся неподалеку.

"За 30 секунд там набралось 30-40 человек", - рассказывает Дэвид. Свет в комнате был выключен.

У одной из учениц началась паническая атака. Ей дали воды. По словам Дэвида, большинство людей оставалось "относительно спокойными".

Потом на их телефоны начали приходить новости о стрельбе.

Младшая сестра Дэвида учится с ним в одной школе. "Я знал, что она жива - по крайней мере в начале", - говорит он.

"Она написала мне, а потом позвонила. Она паниковала. Мне тоже было страшно, но я знал, что она находится на другом конце школы [далеко от стрелка]".

Дэвид позвонил отцу, бывшему агенту ФБР, который сказал ему сохранять спокойствие. Другие ученики тоже звонили родителям - в основном, чтобы сказать, что они их любят.

Почти никто не плакал, говорит Дэвид. "Какая-то общая энергия помогала нам оставаться сильными. Установилось меланхоличное спокойствие", - рассказывает Дэвид.

Дэвид - начинающий журналист. Он стал брать интервью у сидящих в классе людей и записывать их на телефон.

"Я подумал, что если умру, то хотя бы эту [запись] может быть услышат другие люди, и эти голоса не утихнут", - говорит школьник.

Дэвид говорит, что старался сохранять спокойствие и помогать остальным. В классе было две входные двери: если стрелок зайдет в одну из них, то люди могут выбежать в другую.

Но Дэвид знал, что этого недостаточно. "Я понимал, что могу не выжить, - говорит он. - В какой-то момент эта мысль пришла каждому".

Около часа спустя в комнату ворвались пятеро спецназовцев. Людям сказали лечь на пол и поднять руки.

Вслед за этим группе разрешили встать и вывели людей из класса. Их руки по-прежнему должны были быть подняты.

"На тот момент подозреваемый не был обезврежен, - говорит Дэвид. - Мы этого не знали, но они его еще не поймали. Мы, честно говоря, просто пытались спасти свои жизни".

Оказавшись в безопасном месте, Дэвид ощутил шок. "Просто потрясение", - описывает он свои ощущения. Он увидел отца и сестру. Оказалось, что одна из подруг его сестры была убита.

Утро следующего дня Дэвид встретил у школы, где несколько часов назад были убиты 17 человек.

"Я ощущаю смесь гнева и грусти, но главным образом - сильное желание", - говорит он.

"Я хочу, чтобы такого никогда больше ни с кем не произошло. В 17 домах теперь пустые комнаты... Убиты были чьи-то дети. Дети людей, которые вложили в них всю свою любовь и все, что у них было," - говорит Дэвид.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ