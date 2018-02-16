Полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии

«Ахмед Оздоев – знакомый нам человек, которым мы интересовались уже длительное время, в середине 90-х годов его признали виновным в вымогательстве, - сказал порталу ERR глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. – Сам он после убийства Николая Таранкова позиционировал себя в СМИ как главный кандидат на место Таранкова, но здесь я не могу дать никакой оценки, у нас своя работа».

Утверждение, что при содействии Оздоева в Эстонии смогла расправить крылья российская преступная элита, глава Центральной криминальной полиции прокомментировал таким образом, что связи с иностранными преступниками, особенно с организованной преступностью, у Оздоева, безусловно, есть, этот факт нет смысла скрывать.

«Но более точной информацией об угрозах, которые вы описываете и которые прозвучали в СМИ, мы пока не будем делиться», - отметил Алавере.