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  • Полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии

Полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии

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Центральная криминальная полиция. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В четверг в рамках уголовного дела бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, подозреваемых в управлении преступной группировкой, полиция арестовала Ахмеда Оздоева, названного новым лидером криминального мира Эстонии, сообщает «Актуальная камера».

«Ахмед Оздоев – знакомый нам человек, которым мы интересовались уже длительное время, в середине 90-х годов его признали виновным в вымогательстве, - сказал порталу ERR глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. – Сам он после убийства Николая Таранкова позиционировал себя в СМИ как главный кандидат на место Таранкова, но здесь я не могу дать никакой оценки, у нас своя работа».

Утверждение, что при содействии Оздоева в Эстонии смогла расправить крылья российская преступная элита, глава Центральной криминальной полиции прокомментировал таким образом, что связи с иностранными преступниками, особенно с организованной преступностью, у Оздоева, безусловно, есть, этот факт нет смысла скрывать.

«Но более точной информацией об угрозах, которые вы описываете и которые прозвучали в СМИ, мы пока не будем делиться», - отметил Алавере.

По данным «Актуальной камеры», и в этот раз Оздоев был арестован за вымогательство.

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