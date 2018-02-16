Найденные в Кохтла-Ярве обезображенные трупы животных - енотовидные собаки

«В ходе изучения останков было установлено, что мы имеем дело с тремя енотовидными собаками и куницей. Шкура и черепа были сняты аккуратно, поэтому можно предположить, что это дело рук опытного охотника», - сказал исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Эгерт Мальтс и добавил, что куница была поймана с помощью нелегальных средств лова, так как железный капкан запрещен законом.