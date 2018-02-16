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  • Найденные в Кохтла-Ярве обезображенные трупы животных - енотовидные собаки

Найденные в Кохтла-Ярве обезображенные трупы животных - енотовидные собаки

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Енотовидная собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Трупы четырех животных без головы и меха, найденные в понедельник жительницей Кохтла-Ярве на городской улице, принадлежат трем енотовидным собакам и кунице - к такому выводу пришла полиция вместе с охотниками и специалистами Ветеринарно-пищевого департамента, пишет в четверг, 15 февраля, портал Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«В ходе изучения останков было установлено, что мы имеем дело с тремя енотовидными собаками и куницей. Шкура и черепа были сняты аккуратно, поэтому можно предположить, что это дело рук опытного охотника», - сказал исполнительный директор Ида-Вируского общества охотников Эгерт Мальтс и добавил, что куница была поймана с помощью нелегальных средств лова, так как железный капкан запрещен законом.

По его словам, подобная практика разделывания добычи типична для охотников, но трупы принято оставлять в лесу. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», так как эта статья не делает различий между дикими и домашними животными, важен сам факт жестокого обращения.

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