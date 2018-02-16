В Таллинне на пешеходном переходе пострадала 79-летняя женщина

Сообщение об инциденте на перекрестке улиц Марья и Мустамяэ-теэ поступило около 12.08. Автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 64-летний мужчина, совершал поворот налево и сбил на регулируемом пешеходном переходе 79-летнюю женщину. Как для водителя машины, так и для пешехода горел зеленый сигнал светофора.