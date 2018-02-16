пятница, 16 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне на пешеходном переходе пострадала 79-летняя женщина

В Таллинне на пешеходном переходе пострадала 79-летняя женщина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

В четверг, 15 февраля, в Таллинне на регулируемом пешеходном переходе произошла авария, в результате которой пострадала 79-летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение об инциденте на перекрестке улиц Марья и Мустамяэ-теэ поступило около 12.08. Автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 64-летний мужчина, совершал поворот налево и сбил на регулируемом пешеходном переходе 79-летнюю женщину. Как для водителя машины, так и для пешехода горел зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ