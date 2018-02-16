В Таллинне на пешеходном переходе пострадала 79-летняя женщина
16 февраля 2018 г., 7:17
В четверг, 15 февраля, в Таллинне на регулируемом пешеходном переходе произошла авария, в результате которой пострадала 79-летняя женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сообщение об инциденте на перекрестке улиц Марья и Мустамяэ-теэ поступило около 12.08. Автомобиль Ford Galaxy, которым управлял 64-летний мужчина, совершал поворот налево и сбил на регулируемом пешеходном переходе 79-летнюю женщину. Как для водителя машины, так и для пешехода горел зеленый сигнал светофора.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.