Стрелок из Флориды признал вину в убийстве 17 человек

По словам адвоката обвиняемого Мелисы Макнил, 19-летний Круз сожалеет о том, что совершил. Как утверждает защита, он совершил преступление в состоянии психического расстройства, пишет Newsru.com.

Круз был задержан после стрельбы, обвинения в убийстве ему предъявили 15 февраля. По данным СМИ, после преступления мужчина бросил автоматическую винтовку, из которой он расстреливал детей, и попытался скрыться. Однако полиция задержала его.

Установлено, что Николас Круз ранее учился в школе "Марджори Стоунман Дуглас", но был отчислен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Лидер американского националистического движения "Республика Флорида" Джордан Джереб сообщил , что Круз является членом его организации и участвовал в военных сборах в городе Таллахасси (штата Флорида)