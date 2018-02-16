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Стрелок из Флориды признал вину в убийстве 17 человек

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ФОТО: JOE RAEDLE/AFP

Николас Круз признал свою вину в убийстве 17 человек в школе американского города Паркленд (штат Флорида), сообщает CNN.

По словам адвоката обвиняемого Мелисы Макнил, 19-летний Круз сожалеет о том, что совершил. Как утверждает защита, он совершил преступление в состоянии психического расстройства, пишет Newsru.com.

Круз был задержан после стрельбы, обвинения в убийстве ему предъявили 15 февраля. По данным СМИ, после преступления мужчина бросил автоматическую винтовку, из которой он расстреливал детей, и попытался скрыться. Однако полиция задержала его.

Установлено, что Николас Круз ранее учился в школе "Марджори Стоунман Дуглас", но был отчислен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Лидер американского националистического движения "Республика Флорида" Джордан Джереб сообщил, что Круз является членом его организации и участвовал в военных сборах в городе Таллахасси (штата Флорида)

Николас Круз устроил стрельбу в школе в городе Паркленд в среду, 14 февраля. Он открыл огонь из автоматической винтовки AR-15, с собой у него был большой запас боеприпасов. Жертвами стрельбы стали 17 человек, в том числе 16 детей и сотрудник школы.

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