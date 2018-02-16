Украина подает на Россию в трибунал ООН по морскому праву

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин в Twitter в четверг, 15 февраля.

Перший меморандум пішов) точніше, піде у понеділок))). Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Дякую всій нашій команді, класна робота! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 февраля 2018 г.

Ранее о намерении подать соответствующий меморандум против России уже сообщала замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. "Уже 19 февраля мы подаем наш меморандум, в котором фактически обвиняем Россию в узурпации наших прав, прав Украины как прибрежного морского государства, где приводим все нарушения, связанные с Черным, Азовским морями, Керченским проливом, строительством Крымского моста", - сказала она 22 января.