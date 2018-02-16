Фотоновость: площадь Вабадузе окрасилась в цвета литовского флага

«Страны Балтии объединяет история и непоколебимое желание формировать свое будущее», - сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. По его словам, именно по этой причине цвета литовского флага сегодня можно наблюдать на площади Вабадузе.