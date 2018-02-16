Фотоновость: площадь Вабадузе окрасилась в цвета литовского флага
16 февраля 2018 г., 7:54
В пятницу, 16 февраля, по случаю столетия со дня восстановления Литовского государства фонарные столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Литвы, пишет Postimees.
«Страны Балтии объединяет история и непоколебимое желание формировать свое будущее», - сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. По его словам, именно по этой причине цвета литовского флага сегодня можно наблюдать на площади Вабадузе.
Фонарные столбы будут светиться цветами литовского флага до вечера сегодняшнего дня.
Утром в пятницу члены правительства и проживающие в Эстонии литовцы исполнят перед зданием посольства Литвы гимн страны.