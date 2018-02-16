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  • Фотоновость: площадь Вабадузе окрасилась в цвета литовского флага

Фотоновость: площадь Вабадузе окрасилась в цвета литовского флага

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ФОТО: ev100.ee

В пятницу, 16 февраля, по случаю столетия со дня восстановления Литовского государства фонарные столбы на площади Вабадузе окрасились в цвета флага Литвы, пишет Postimees.

«Страны Балтии объединяет история и непоколебимое желание формировать свое будущее», - сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. По его словам, именно по этой причине цвета литовского флага сегодня можно наблюдать на площади Вабадузе.

Площадь Вабадузе окрасилась в цвета флага Литвы.

ФОТО: ev100.ee

Фонарные столбы будут светиться цветами литовского флага до вечера сегодняшнего дня.

Утром в пятницу члены правительства и проживающие в Эстонии литовцы исполнят перед зданием посольства Литвы гимн страны.

Площадь Вабадузе.

ФОТО: ev100.ee

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