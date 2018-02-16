США вслед за странами Европы обвинили Россию в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya

"В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах", - заявили в Белом доме (цитата по Reuters).

В Вашингтоне уверены, что кибератака с использованием вируса NotPetya была частью "продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину". По мнению американских властей, эта атака также якобы "еще более ясно демонстрирует причастность России к продолжающемуся конфликту".

"Это также была безрассудная и неизбирательная кибератака, которая повлечет за собой международные последствия", - заверили в администрации Белого дома, комментируя причастность российских военных к распространению вируса NotPetya.

В четверг, 15 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль категорически отвергает беспочвенные обвинения в адрес РФ в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года.

Таким образом он прокомментировал заявление заместителя главы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада, курирующего в британском ведомстве вопросы кибербезопасности. Как утверждал Ахмад, правительство РФ и российские вооруженные силы якобы несут ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya в июне 2017 года, ущерб от которой европейским предприятиям, по его словам, составил сотни миллионов фунтов.

Позже министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что след от атаки вируса NotPetya "ведет прямиком в Россию и к российским военным". Как сообщалось, из-за этой атаки летом 2017 года среди прочих серьезно пострадали компьютерные системы датской компании A.P. Moller-Maersk.