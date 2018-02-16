Эстония попросит у бизнесменов три миллиона евро на участие в выставке EXPO 2020

Правительство, принявшее такое решение накануне вечером, полагает, что бизнесмены могли бы оплатить половину расходов, связанных с участием Эстонии в выставке, а определить, готов ли бизнес-сектор внести свой вклад, поручили министру предпринимательства Урве Пало, пишет rus.err.ee.

По словам Пало, правительство также собирается открыть посольство в Объединенных Арабских Эмиратах, что должно помочь развитию эстонского бизнеса в этом регионе.

Выставка EXPO 2020 будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае.