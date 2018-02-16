В Киеве признали отсутствие возможности объявить войну России

"У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале - марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда у нас есть боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, которого достаточно для защиты страны, невозможно. Но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору", - приводит слова Турчинова телеканал "112 Украина" .

Он отметил, что после ядерного разоружения Украины в результате подписания Будапештского меморандума в 1994 году у страны не осталось оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.

Отметим, что на днях Турчинов объявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией, создал предпосылки для освобождения Киевом территорий ДНР и ЛНР силовым путем.

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Не надо принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", - пояснил он.

"В то же время закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменяет минские соглашения. Так, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных", - добавил Турчинов.

18 января Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия именуется "страной-агрессором". Российский МИД назвал закон подготовкой к новой войне, а Совет Федерации РФ - свидетельством отказа Киева от выполнения минских соглашений.

Принятый Радой документ определяет "временно оккупированными территориями" Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и "оккупационная администрация РФ" установили контроль (суша, воды, недра и воздух).