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СМИ: в 2017 году режим прекращения огня в Донбассе нарушался более 400 тысяч раз

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ФОТО: TASS/TASS

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в течение 2017 года как минимум 401 тысячу случаев нарушений режима прекращения огня в зоне противостояния на востоке Украины.

Об этом замглавы СММ Александер Хуг сообщил в четверг, 15 февраля, на брифинге в Северодонецке Луганской области, сообщает DW.com.

"За данный период зафиксировано 4 тысячи единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться согласно режиму разведения вооружения", - приводит "Интерфакс" слова Хуга.

За весь прошлый год наблюдатели подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения. С начала текущего года, по словам замглавы СММ ОБСЕ, уже подтверждена информация о 18 убитых и пострадавших из числа гражданского населения.

С момента начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года его жертвами стали более 10 тысяч человек. Положения заключенного в феврале 2015 года в Минске мирного соглашения не удается реализовать. Поддержка Россией сепаратистов в Донбассе и политика Кремля в отношении Украины, в частности российская аннексия Крыма, стали причиной экономических санкций, введенных странами запада против Москвы.

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