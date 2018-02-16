СМИ: в 2017 году режим прекращения огня в Донбассе нарушался более 400 тысяч раз

Об этом замглавы СММ Александер Хуг сообщил в четверг, 15 февраля, на брифинге в Северодонецке Луганской области, сообщает DW.com.

"За данный период зафиксировано 4 тысячи единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться согласно режиму разведения вооружения", - приводит "Интерфакс" слова Хуга.

За весь прошлый год наблюдатели подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения. С начала текущего года, по словам замглавы СММ ОБСЕ, уже подтверждена информация о 18 убитых и пострадавших из числа гражданского населения.