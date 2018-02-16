Полиция в Нью-Йорке предотвратила возможный теракт
16 февраля 2018 г., 9:26
Полиция в Нью-Йорке предотвратила возможный теракт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бронксе двух братьев-близнецов, подозреваемых в изготовлении бомбы, сообщает в пятницу, 16 февраля, газета The Washington Post.
При обыске квартиры, в которой проживали оба мужчины, найдено более 16 кг химических веществ, которые могут использоваться для создания взрывных механизмов, пишет DW.com.
На принадлежавшем задержанным ноутбуке найдены подозрительные записи, а также схемы строительства бомб. Полиция, "по всей видимости, спасла жизни очень многих людей", заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
О возможных мотивах задержанных не сообщается.