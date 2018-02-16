Руководитель торгового центра Ülemiste: Prisma исчезнет с эстонского рынка

"Кто-то должен уступить, и вопрос в том, кто же останется на рынке. Кто позволит себя купить?" - рассуждает Пярнитс.

Пярнитс утверждает, что силы продуктовых магазинов Rimi и Prisma на самом деле сосредоточены в других странах. Несмотря на то, что в определенное время эти магазины способны удержаться на небольшом рынке, в долгосрочной перспективе это маловероятно.

По словам Пярнитса, расположение магазинов Prisma в Латвии и Литве было выгодным, но они перестали приносить доход и их просто закрыли. "Я предсказываю исчезновение сети продуктовых магазинов Prisma с рынка", - сказал Пярнитс, добавив, что, конечно, это случится не в один день.