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Руководитель торгового центра Ülemiste: Prisma исчезнет с эстонского рынка

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс считает, что конкуренция на рынке продовольственных магазинов более жесткая, чем среди торговых центров. Об этом должен быть осведомлен и Lidl.

"Кто-то должен уступить, и вопрос в том, кто же останется на рынке. Кто позволит себя купить?" - рассуждает Пярнитс. 

Пярнитс утверждает, что силы продуктовых магазинов Rimi и Prisma на самом деле сосредоточены в других странах. Несмотря на то, что в определенное время эти магазины способны удержаться на небольшом рынке, в долгосрочной перспективе это маловероятно.

По словам Пярнитса, расположение магазинов Prisma в Латвии и Литве было выгодным, но они перестали приносить доход и их просто закрыли. "Я предсказываю исчезновение сети продуктовых магазинов Prisma с рынка", - сказал Пярнитс, добавив, что, конечно, это случится не в один день. 

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