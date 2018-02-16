Правительство намерено завершить строительство восточной границы

Оборудование восточной границы оказалось значительно дороже первоначального плана. Согласно проекту, стоимость строительства должна была составить 188 миллионов евро. Окончательная стоимость проекта станет понятна после объявления госзаказа.

«Эстонская граница должна быть защищенной и ухоженной вне зависимости от ошибок в первоначальных расчетах. Обеспечение безопасности всегда было государственым приориетом, в отношении которого компромиссы невозможны. Строительство границы должно быть продолжено», - заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, современно оборудованная граница помогает бороться с нелегальной миграцией, в том числе транзитной, и контрабандой. Это также позволяет лучше следить за ситуацией на границе. "Восточная граница Эстонии - это одновременно граница Евросоюза и НАТО, и компромиссы в обеспечении ее безопасности невозможны", - отметил в свою очередь и глава МВД.

Для того, чтобы продолжать значительно подорожавший процесс строительства, правительство поручило Министерству внутренних дел обратиться к Европейскому пограничному агентству (FRONTEX) за оценкой эффективности концепции технического слежения, охраны и инфраструктуры эстонской границы. Это позволит получить оценку экспертов мирового уровня современности и уместности запланированного оборудования восточной границы.

Кроме того, правительство поручило Министерству внутренних дел заказать оценку объемов и стоимости строительства у независимого эксперта. Аналогичную оценку правительство хочет получить и у Riigi Kinnisvara AS.

Также правительство хочет изучить возможность финансирования строительства границы из внешних средств с учетом следующей финансовой перспективы Европейского союза.