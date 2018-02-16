На российско-эстонской границе появятся российские танки

Торжества в Ивангороде будут приурочены к 100-летию создания Красной Армии и пройдут с участием военнослужащих Западного военного округа и представителей других силовых ведомств.

Днем в Ивангороде состоится показ боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих. Там же можно будет увидеть выступление различных подразделений Западного военного округа МО РФ и историческую реконструкцию.

Во время показа техники будут продемонстрированы прыжок танка Т-80 с одновременным выстрелом, приемы рукопашного боя, разборка и сборка автомобиля УАЗ на время. В завершении мероприятий для зрителей выступят военнослужащие минометно-артиллерийского взвода с выполнением холостой стрельбы и танкисты, вальсируя танками Т-72.

На статической площадке публике будут представлены танки Т-72, самоходные артиллерийские установки 2С-19, тягачи МТЛБВ, бронетранспортеры БТР-80 и "Тигр", а также 120 миллиметровые минометы и орудия МТ-12 "Рапира".

На центральной улице Ивангорода будет развернут специальный современный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, оснащенный необходимой мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, а также рекламными и информационными материалами. Там всем желающим расскажут о вакантных должностях и воинских частях, условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Посетители смогут пройти профессионально-психологическое тестирование, заполнить необходимые документы, получить направление на военно-врачебную комиссию и сдачу нормативов по физической подготовке.

Кроме того, всех гостей мероприятия военнослужащие подразделений материального обеспечения будут угощать кашей и горячим чаем.

В завершении празднования в Ивангороде прогремит 30-залповый салют в честь 100-летия создания Красной Армии. Будет задействован салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии. Салют будет выполняться холостыми выстрелами из орудий Д-30 и запусками фейерверочных зарядов с помощью салютных установок 2А85.